68

669493

2019-02-10 01:00:00

Não há quem não reconheça, pelo menos na teoria, que a satisfação do cliente é condição fundamental para a sobrevivência de uma empresa em época de acirradas concorrências. Pois, foi esta a qualidade ressaltada na monografia de especialização em gestão de cooperativa de crédito pela Karinne Monalisa Golin Kobs em estudo da percepção de associados do Sicredi do município gaúcho de Doutor Maurício Cardoso. No questionário respondido por 64 pessoas, 95,3% das indicações foi a honestidade dos colaboradores com o associado e 68,3% a realização de visitas a associados em horários pré-agendados. Já quanto ao maior grau de satisfação, 87,5% indicaram a localização adequada da unidade de atendimento, e 53,6% o retorno da cota-capital ao associado.

Sucesso do Sicredi

A base do sucesso do Sicredi, que vem acumulando índices de crescimento, não são portanto razões econômico-financeiro em primeiro lugar, como acontece no mercado em geral, mas de relacionamento humano, na opinião do presidente da Ocergs, Vergílio Petrius. "O ser humano quer ser amado", observa.

Ação social por voto

Doctor Clin decidiu abrir votação para definir pelas redes sociais as entidades aptas a receber doações por atuarem junto a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Das 11 beneficiadas, os maiores valores foram para o Programa de Incentivo à Atividade Física para Idosos, da Pucrs; e o projeto Atenção ao Envelhecimento e ao Tratamento de Doenças Neurológicos, da Santa Casa. Em 10 dias de votação aberta, houve quase 700 participações da Grande Porto Alegre.

Cinema em Casa

Especializada em automação residencial e corporativa a DTS Cinema em Casa de Porto Alegre completa 21 anos de mercado. Pioneira em produtos de automação residencial e corporativa com certificação internacional, ela programou para marcar a data uma reestruturação da loja com novidades em tecnologia de automação e ações com profissionais da arquitetura e do design.

De capitalização

A Carpena Advogados obteve decisão liminar em mandado de segurança para um cliente do segmento de capitalização que afastou a aplicação da circular nº 569/2018 aos pedidos de autorização anteriores à data da sua entrada em vigor. Com a decisão, as promoções precisarão ser readequadas ao novo regime só a partir de maio.

Rede Adilhão Foods

A rede Adilhão Foods acaba de inaugurar no I Fashion Outlet Novo Hamburgo mais uma unidade no Estado. De seu variado cardápio, no padrão Fast Food, destaques para o chef Adilhão, além de pizzas, pastéis e cachorro-quente. Com operações ainda na Arena e Beira-Rio, a rede realiza também festas e eventos.

Nova vinícola no Vale dos Vinhedos

O Vale dos Vinhedos terá uma nova vinícola, por iniciativa do Spa do Vinho na consolidação de seu Condomínio Vitivinícola, anunciou em Porto Alegre a diretora Deborah Villas-Boas Dadalt, no pré-lançamento de sua linha de produtos regenerativos marca Vino.Spa. Não será uma grande vinícola, devido até pela limitação de seu território: apenas 100 mil litros de capacidade. Mas em torno dela poderão surgir outras 40 nos 40 lotes de 1,5 mil metros quadrados cada, disponibilizados para venda sem fins residenciais. E que poderão vir a ser apenas 40 novas marcas de vinhos dentro do projeto "Fazer o próprio vinho". Acontece que o condomínio exige que pelo menos 50% de cada lote sejam ocupados com vinhedos.