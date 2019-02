O recorde de alvarás

68

A Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, bateu o recorde em emissão de alvarás quinta-feira passada. Foram realizados 380 atendimentos presenciais e emitidos 241 alvarás, para a média diária de 150 e 70. Em 2017 foram regularizadas 13,6 mil empresas e 17,76 mil em 2018 segundo o secretário Eduardo Cidade, lembrando que o modelo de atuação de Porto Alegre é referência. "Em 2017 eram licenciadas por mês em média 742 empresas, atualmente este processo dobrou para 1,5 mil. O tempo de abertura de empresas, que era de 41 dias, caiu para cinco."

Evento sobre a carne

O glamping Parador Casa da Montanha, localizado em Cambará do Sul, promove dias 15 e 16 de março o workshop "Do Corte ao Fogo", com diversas atividades relacionadas ao mundo das carnes e suas diferentes formas de preparo. O evento combina aulas com especialistas e hospedagem de alto padrão em cabanas.

Retomada pela Fimec

Os preparativos para a 43ª Fimec já sinalizam otimismo no setor coureiro-calçadista. Em relação à área comercializada, houve um incremento no número de novos expositores, com 29 empresas participando da feira pela primeira vez. E 22 empresas retomaram a participação após muitos anos sem expor.

'Fala professor' cresce

O fundador das Lojas Lebes, Otélio Drebes, reuniu mais de 600 pessoas em Criciúma (SC) neste final de semana e anunciou ao público sua inclusão na segunda edição do Prêmio Fala Professor! A primeira recebeu mais de 400 inscrições. A cidade foi escolhida por ser a primeira a abrigar Lojas Lebes no estado vizinho. Os 600 kg de alimentos arrecadados na palestra foram doados ao Hospital São José.

Fórum da Liberdade

O IEE confirmou a presença da cientista política guatemalteca Gloria Álvarez para o Fórum da Liberdade, que debaterá o tema "Brasil: aberto para reformas?" dias 8 e 9 de abril no Centro de Eventos da Pucrs. Além de possuir um conhecimento profundo em economia política, é ativista política no combate à corrupção e transparência de demandas do governo.

Certificação de hospital

Hospital São Lucas da Pucrs foi certificado de modo pioneiro no Sul do País pela Acreditação Canadense Qmentum, nível Diamante - uma das mais rigorosas certificações internacionais e elevado nível de exigência de qualidade. Ela avalia a qualidade dos serviços oferecidos com base em critérios de excelência internacional. Só 100 unidades hospitalares no Brasil alcançaram até hoje esse reconhecimento.

Descontos em shopping e Carnaval no Rio

A já consagrada campanha de liquidação Viplet da rede Bourbon Shopping e Moinhos Shopping irá movimentar suas lojas de amanhã até domingo. Além de produtos com descontos de até 70%, a campanha traz uma novidade: 10 viagens com acompanhante para o Rio de Janeiro e entradas em camarote exclusivo no Sambódromo para o desfile das escolas de samba. Para concorrer, basta trocar R$ 200,00 em notas fiscais de compras no período da campanha por um cupom.