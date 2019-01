Dados em tempo real

68

A Secretaria da Fazenda de Frederico Westphalen adotou um sistema da gaúcha BIMachine para automatização da gestão de informações, com vistas a agilizar o atendimento à população relativamente a dados financeiros, como títulos, folhas de pagamento e dados de histórico da Sefaz local. Segundo a secretária da Fazenda do município, Simone Duarti, agora eles são compilados e analisados em tempo real, enquanto antes eram dispersos, exigindo trabalho manual de vários servidores. Horas e horas de trabalho que foram economizadas, destinando os funcionários a funções mais estratégicas.

Rede Lojas Lebes

A rede de varejo Lojas Lebes acaba de fechar nova parceria com a Pmweb para usar a plataforma Context, na gestão da sua base de dados. Ela acompanha a evolução do comportamento do consumidor on line e off line, integra informações de web analytics, CRM, analisa métricas e entrega audiências personalizadas. Com a nova ferramenta, a Lebes, ganha agilidade e velocidade nas decisões.

Produtos viários

A ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha intermediou junto à prefeitura de Novo Hamburgo a chegada à cidade da Vimaster - Produtos para sinalização viária. Com matriz em Cabreúva, São Paulo, sua intenção é estruturar o parque fabril nos próximos seis meses para atuar na especialização. A opção por Novo Hamburgo levou em conta principalmente o fator logístico.

Feira de música

A Basso Straps, de Novo Hamburgo, fabricante de acessórios musicais, é a única empresa gaúcha na Namm Show, maior feira de música do mundo, que começa hoje em Anaheim, Califórnia. A empresa é especializada na produção de leather straps, correias para guitarra e baixo feitas em couro. Desde sua fundação em 2001, já produziu 3 milhões de unidades, sendo líder absoluta neste nicho.

Colorir as cidades

A marca de calçados femininos Bebecê.de Três Coroas contratou a modelo capixaba Bruna Lírio para sua campanha de inverno, Color the City, que pretende colorir as cidades. A ideia é balancear os dias cinzentos com muita cor e brilho, destaca a gerente de marketing, Ana Paula Pinheiro Machado.

Tecnologia gaúcha na Olimpíada

Tecnologia desenvolvida no Rio Grande do Sul estará presente na Olimpíada de Tóquio, em 2020. O hóquei sobre a grama contará com gramado sustentável de plástico verde. O Poligras Tokyo GT é produzido com 60% de seus filamentos a partir da tecnologia do polietileno renovável I'm green, da Braskem. A alemã Polytan, fornecedora líder de campos de hóquei, está usando o plástico verde para adicionar uma dimensão sustentável ao campo de grama sintética. A inovação está contribuindo com a meta que Tóquio estabeleceu de ser a primeira edição dos Jogos Olímpicos da história com neutralização de carbono, utilizando tecnologias verdes.