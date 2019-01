Reutilização de materiais

68

A mineira MRV Engenharia, reconhecida por seus cuidados com o meio ambiente, destina para reaproveitamento 95% das sobras de madeira de seus empreendimentos em Canoas, Gravataí e Porto Alegre. Em números, foram mais de 33,5 mil metros cúbicos transformados em móveis rústicos no ano passado. Outra forma de reaproveitamento realizada desde 2017 é a transformação dos resíduos de gesso em fertilizante agrícola. Em 2018, 440 metros cúbicos voltaram para a cadeia produtiva. Isso representa 85% do material que seria descartado das obras em solo gaúcho, sem considerar o volume de matéria-prima que seria extraído da natureza.

Oficina SuperLegal

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo irá promover das 17h 30m às 19h deste sábado no seu jardim principal, a Oficina SuperLegal direcionada às crianças com brincadeiras, músicas e a sensação do momento, que é a criação da própria Slime - a reinvenção da geleca - nova febre entre o público infantil. Toda brincadeira será conduzida pela Cia Lúdica de Entretenimento. O empreendimento é pet friendly.

Quebrando tabus

Depois de ser a primeira mulher a assumir a presidência da Movergs e a vice-presidência do Ciergs em Porto Alegre, Maristela Cusin Longhi, diretora da Multimóveis de Bento Gonçalves, assume agora a presidência da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) para a gestão 2019/2021.

Selo para veganos

Depois de não realizar mais nenhum teste em animais há quase 20 anos o Boticário passará a identificar este ano em todos os seus pontos de comunicação quais dos seus produtos já são veganos. Maquiagem com as linhas Make B. e Intense já tem 30% do portfólio da categoria sem nenhuma matéria-prima de origem animal. O Boticário possui mais de 3.700 pontos de venda em 1.750 cidades brasileiras e 15 países, além de 900 franqueados.

Imobi no litoral

As passarelas da beira-mar de Capão da Canoa são administradas neste verão pelo Grupo Imobi, vencedor do prêmio Top of Mídia 2018. E breve estarão funcionando também bicicletários, marcação de distância na Orla e rampas de acesso à praia. "Queremos gerar uma experiência positiva entre marca e consumidor em um ambiente convidativo e relaxante", explica o diretor Daniel Costa.

Um novo restaurante

O empresário de Farroupilha, Rodrigo Dal Pizzol e esposa Raquel dal Pizzol inauguram na noite de 24 deste mês no bairro Rio Branco em Caxias do Sul o restaurante Amuleto Del Fuego, dedicado à culinária gaúcha e uruguaia. O espaço tem 460 metros quadrados, capacidade para 110 pessoas sentadas, 60 vagas de carros, com acesso interno ao estabelecimento, e brinquedoteca para as crianças.

Novo Di Paolo em São Paulo

A rede de restaurantes Casa Di Paolo vai inaugurar no bairro Pinheiros sua segunda unidade em São Paulo em março próximo e a 13ª da marca, presente hoje no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. A nova casa terá dois andares, sendo um deles dedicado a eventos, e vai comportar até 260 pessoas. O cardápio será a tradicional sequência de galeto ao primo canto e acompanhamentos. O novo Di Paolo São Paulo reforça a sociedade entre Paulo Geremia, sócio-fundador da Casa Di Paolo, e Jandir Dalberto, atual sócio da unidade na capital paulista e ex-presidente no Brasil das churrascarias Fogo de Chão. O novo restaurante, que irá empregar 50 pessoas, recebeu R$ 2 milhões de investimentos.