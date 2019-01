Gaúcha em solo baiano

68

2019-01-15 21:43:00

A Vipal Borrachas, que tem fábricas em Nova Prata e em Feira de Santana, na Bahia, teve seus produtos aprovados em testes realizados na capital baiana pelo Grupo Gevan, uma das maiores empresas locais de transporte urbano de passageiros. A transportadora apostou nas Bandas ECO, manta de borrachas da marca usada para reforma de pneus, e obteve resultados bastante satisfatórios. Tanto que a empresa tomou a decisão de padronizar sua frota de 900 ônibus com o produto. Chamou atenção também da Gevan que as bandas pré-moldadas da Vipal não se destacam apenas pela tecnologia, mas também pelo caráter sustentável, conforme observou João Leno Pestana, controlador de frotas da companhia baiana, uma vez que as Bandas ECO reduzem a emissão de CO2 na atmosfera.

Morar no Canadá

A rede de intercâmbio World Study acaba de fechar parceria exclusiva com a Encubate, empresa canadense especializada em serviço de suporte de imigração ao Canadá. Em 2017, mais de 90 mil brasileiros formalizaram pedidos por residência temporária no país, através da World Study. A Encubate agora passa a assessorar os brasileiros neste objetivo.

A troca solidária

Que tal começar o ano com uma ação solidária? Pois, o Instituto do Câncer Infantil, de Porto Alegre, oferece essa oportunidade, lançando nesta segunda-feira a troca solidária. Ao doar uma mochila, ganhe duas camisetas da Corrida pela Vida, ou na doação de dois cadernos (96 folhas), uma camiseta da Corrida pela Vida. Até o início das aulas, crianças e adolescentes cadastrados e assistidos pelo ICI, matriculados no ano letivo, recebem um kit de material escolar.

Iguatemi domingos

O Shopping Iguatemi Porto Alegre adotou novo horário de funcionamento nos domingos para oferecer mais conforto e tempo aos consumidores que vão às compras nos fins de semana, informa a gerente de marketing Andrea Quintana. Agora as lojas abrem a partir das 12h e seguem até às 20h, já a praça de alimentação permanece funcionando das 11h 30 às 22h.

Ovos de colher no Mercado Público

Para que não falte matéria-prima na época mais doce do ano, a Comercial Martini, localizada no Mercado Público, reforçou o estoque com a compra de 10 toneladas de chocolate, além de investir em 3.500 cascas para confecção de ovos de colher. Conforme a proprietária Adriana Kauer, os ovos de colher têm causado uma mudança no hábito dos consumidores. "Há alguns anos, os ovos eram pequenos e pesados. Depois, passaram a ser grandes e pesados. Mais tarde, grandes e leves e se transformaram, ainda, em grandes, leves e com brinquedos. Hoje, a tendência são os ovos de colher", revela. Outra curiosidade sobre o produto é que ele usa a metade do chocolate, mas faz surgir no mercado um número bem maior de confeiteiros amadores ou profissionais que aquecem as vendas com os ovos artesanais.