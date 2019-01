Polos de ensino a distância

68

664853

2019-01-10 01:00:00

O número de universitários do ensino a distância (EaD) saltou de 4,2% para 18,6% do total entre 2016 e 2016, de acordo com o último Censo de Educação Superior de 2016. Para atender a essa gama crescente de alunos, a Faculdade QI Brasil está firmando parcerias com empreendedores para abertura de polos de EaDs pelo Estado. Atualmente, já conta com três (Porto Alegre, São Jerônimo e Sapiranga). Os polos devem ter estrutura mínima, com recepção, banheiro com acessibilidade, computadores conectados à internet e equipamento para videoconferência, além de um espaço para atendimento aos alunos, que terão acesso aos cursos de graduação Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Processos Gerenciais.

Estande na Couromoda

O Estande Coletivo do RS na Couromoda, desenvolvido pela ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, Sebrae-RS e governo do Estado, reunirá 31 micro e pequenas empresas do setor coureiro-calçadista na feira que acontece em São Paulo, de 14 a 17 deste mês. É a 20ª edição consecutiva do projeto, que tem ainda o apoio das prefeituras de Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga.

Usina de casca de arroz

Passado o período de testes desde sua inauguração em 18 de dezembro, a usina termelétrica de São Sepé, movida à queima da casca de arroz, começa hoje sua operação comercial. Ela tem capacidade para gerar energia em volume suficiente para cinco cidades como São Sepé ou cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo o sócio-diretor da Enerbio, Luiz Antônio Leão, que trabalha ainda em outros projetos do tipo em Capivari do Sul e Pelotas.

Academia no shopping

Com inauguração prevista para este mês, a Bodytech Company lançou a pré-venda on-line das matrículas de sua mais nova unidade no Shopping Iguatemi Porto Alegre. Os 300 primeiros alunos a se inscreverem terão a taxa de matrícula isenta. Uma equipe da academia já está em um quiosque-bike durante o horário de funcionamento do shopping, com todas as informações sobre a nova academia, que terá infraestrutura de primeiro mundo e modalidades exclusivas.

Um hotel junto ao ExpoGramado

Inaugurado recentemente em regime de soft opening, o Hotel Daara de Gramado está iniciando sua trajetória. Projetado no estilo clássico, ele conta uma localização privilegiada ao lado do ExpoGramado e oferece 76 apartamentos com 16 modelos diferentes e 16 suítes, que registraram 85% a 100% de sua ocupação entre os feriados de Natal e Ano Novo. O hotel é um investimento de dois empresários com negócios em Rondônia. Alexandre Dartiballi, possui dois hotéis em Ji-Paraná há 25 anos, com a bandeira Maximus e Júnior Arantes é empresário do setor de laticínios. Dartiballi, aliás, é o mais novo morador de Gramado e destaca que o Daara visa a fortalecer uma futura rede nacional no País.