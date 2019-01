Mais escritórios mobiliados

68

Especializada em oferecer escritórios privativos mobiliados em ambientes compartilhados, a Flowork inaugurou mais 500 metros quadrados de área no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, passando a operar com 2,2 mil metros quadrados, divididos em cinco andares, 500 posições de trabalho, além de um rooftop com vista para o Parcão. O valor investido nesta quarta fase é de R$ 1 milhão, que se somam a outros R$ 3 milhões. Inaugurada em março de 2017, por Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein e Lourenço Paiva, oferece espaços de alto padrão aliados a um ambiente moderno. A receita tem dado certo. O centro possui 80% de ocupação e mais de 100 clientes fixos, como Arcelor Mittal, Prado, Loggi, Sympla, Motrisa, Lojas Lebes, SML do Brasil e Conque.

Laghetto certificada

A Rede Laghetto Hotéis conquistou o selo do Great Place to Work como excelente lugar para trabalhar. E pode concorrer, neste ano, em dois novos segmentos da GPTW: 150 melhores empresas para trabalhar do País e melhor empresa de hotelaria para trabalhar. A pesquisa foi realizada com 700 colaboradores e resultou no índice de confiança de 84%, segundo o gerente de RH da rede, Clauber Beux.

A quarta diária é de graça

Os hotéis Casa da Montanha oferecem, entre 13 de janeiro e 31 de março, a quarta diária grátis aos clientes que fizerem reservas de, no mínimo, três, em qualquer um dos quatro empreendimentos da rede em Gramado ou Cambará do Sul. Além disso, acima de cinco diárias, terão upgrade de categoria de apartamento, se houver disponibilidade no momento da reserva.

Gurizada segura

Fritz & Frida integra de novo a Operação Golfinho, com a distribuição diária pela Brigada de mais de 100 mil pulseiras para identificação de crianças nas principais praias do litoral gaúcho. É a Operação Gurizada Segura. As pulseiras são impermeáveis e têm espaço para o nome da criança e o telefone do responsável.

Multimóveis 24 anos

A Multimóveis de Bento Gonçalves completa 24 anos sob o comando dos empresários Maristela Cusin Longhi, Ivo Cusin e Euclides Longhi. A empresa começou em 1995 fabricando móveis. Hoje, tem uma linha diversificada em área construída de 22,5 mil metros quadrados, apta a atender a mercados cada vez mais exigentes e dinâmicos. Além do mercado nacional, exporta para mais de 30 países.

Novo espaço de beleza

Com 13 anos de carreira como maquiadora, a gaúcha, natural de Flores da Cunha, Vanessa Carra, acaba de abrir as portas de seu espaço de beleza em Caxias do Sul, tendo como linha de frente o atendimento a noivas. É a Vanessa Carra Beauty House, que ocupa uma casa da década de 1970 com 250 metros quadrados divididos em dois andares na rua Pedro Tomasi, um investimento de R$ 400 mil.

Expansão do Grupo A de Porto Alegre

O ano de 2019 abre com excelentes notícias para o mercado educacional: o Grupo A (editoras Artmed, Bookman, Penso), fundado há 45 anos em Porto Alegre, fecha parceria com a Kinea - gestora independente de recursos do Itaú Unibanco. A associação permite ao grupo gaúcho consolidar sua posição no mercado de educação, um dos segmentos que, junto com a saúde - outras das expertises da companhia -, mais cresce no Brasil. Seu comando segue com Celso Kiperman, da segunda geração da família fundadora do negócio. "Essa associação confirma o processo de migração da indústria editorial para o mercado da educação e coloca o Grupo A como um dos principais players no País", explica.