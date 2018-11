A ONG Cidadania está em plena campanha do Natal Sem Fome, que neste ano tem como tema "A Fome não é Fake". O projeto busca combater uma realidade, que, segundo a FAO, é de 820 milhões de pessoas passando fome no mundo. Em Porto Alegre, estão na campanha a partir desta quarta-feira, três postos de coleta localizados no Shopping Iguatemi: Central de Empréstimos, Iguatemi Business e Escritórios Boutique. Uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil no Brasil, que ocorre há 24 anos, já proporcionou um Natal digno para milhões de brasileiros. Em 2017, a Ancar Ivanhoe, uma das empreendedoras do Iguatemi, foi a segunda maior doadora nacional, arrecadando mais de 100 toneladas de alimentos.

Novo polo de moda

Criada pela empresária Martha Rosinha, a marca de moda feminina Dulcet de Porto Alegre encerra o ano com novo showroom, que será inaugurado na próxima terça-feira no bairro Três Figueiras. Dulcet será a âncora da casa, que contará com outras marcas e dará início a um novo polo de moda na cidade, de 400 metros quadrados. A ideia é que o espaço se torne uma referência na área de moda na capital. "Os lojistas merecem um espaço assim, especial", afirma Martha.

Uma nova faculdade

O Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde (IPGS), do Montserrat de Porto Alegre, recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para implantar os Cursos Superiores de Graduação em Estética e Cosmética, Radiologia e Nutrição. Segundo a diretora Aline Schneider, a instituição, que já é referência em cursos na área da saúde, irá ampliar seu portfólio a partir de 2019.

Chamada de startups

A Incubadora Tecnológica da Unisinos, Unitec, no Tecnosinos, está com inscrições abertas até este domingo e seleção dia 14 de dezembro para startups que queiram participar do processo de incubação. A avaliação dos projetos levará em consideração inovação, equipe, mercado e potencial inovador. O link para inscrições está no site do Tecnosinos.

Velho Tranquilo Barbearia

Dois anos e meio após a inauguração de sua primeira unidade, a Velho Tranquilo Barbearia, marca que surgiu em Porto Alegre pela iniciativa do empresário Mateus Grazziotin, e que leva o nome de seu avô, prepara-se para iniciar seu processo de expansão via franquias. Sua estratégia é abrir quatro unidades em 2019 para crescer de forma orgânica, selecionando rigorosamente os franqueados e os locais. Atualmente, ela tem duas unidades, na Cidade Baixa e na Padre Chagas no Moinhos de Vento em casa de dois andares e 315 metros quadrados, que abriga uma hamburgueria Severo Burgues, um bar e um estúdio de tatuagem. Para os interessados em adquirir uma unidade, a Velho Tranquilo oferece três formatos: contêiner, in-store e loja de rua, com investimentos de R$ 100 mil a R$ 350 mil.