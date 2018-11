Os superministros

As primeiras nomeações para o ministério do presidente Jair Bolsonaro parecem ser indicações estratégicas, muito bem pensadas. Ao colocar em postos chaves superministros, o presidente poderá preservar-se melhor de ataques que encontrarão poderosos guarda-chuvas criando barreiras para evitar que colem no seu governo. É o caso do juiz Sérgio Moro na Justiça (e Segurança) e do economista Paulo Guedes na Economia. O que eles precisam provar -- principalmente o ministro da Economia - é sua competência no setor público, onde Paulo Guedes não tem experiência e, como o juiz, irá depender de outros poderes para legislar. Aliás, no início dos anos 1990, a então ministra Zélia Cardoso de Mello absorveu seis pastas, incluindo as do Planejamento e da Indústria e Comércio. Não deu certo. Logo após o impeachment de Fernando Collor, Itamar Franco recriou os ministérios.

Semana Acadêmica

As Faculdades Integradas São Judas Tadeu de Porto Alegre realizam esta semana o UFA Festival - Um Futuro Agora, sua mais nova Semana Acadêmica, destinado a todos os cursos de graduação com temas relativos à inovação e novas tecnologias, por meio de workshops e palestras abertos ao público. A cada dia, um curso é responsável pela palestra principal no auditório e os demais pelas oficinas.

Na feira em Xangai

A ACS Global de Novo Hamburgo está na China International Import Expo, em Xangai, esta semana, concretizando importante avanço no plano estratégico que fará dos negócios com a grande potência asiática, o carro-chefe de seu portfólio. "Projetamos aumentar o faturamento em 50% em 2019 através das novas parcerias com a China", define a diretora de Relações com Mercado Ana Klein.

Empreendedorismo

Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização (Freped) promove na noite de 27 deste mês, na Câmara de Vereadores da Capital, o seminário POA 2020 - o Futuro do Empreendedorismo em Porto Alegre. Ele será dividido em dois painéis e uma palestra. Um painel apresenta casos de sucesso na cidade e suas dificuldades, outro a relação entre o poder público e os empreendedores.

O Brasil pós-eleições

O Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast) realiza entre 11h e 12 de hoje, em parceria com a Fundação Dom Cabral, um webinar sobre as perspectivas econômicas para o Brasil pós-eleições e reflexos internacionais. Detalhes estão em www.picplast.com.br.

Arquitetura & Negócios

Duratex e Costaneira receberão nesta quarta-feira convidados no "Estúdio na Serra", da Mostra Elite Design em Porto Alegre. A Recyklare, escritório que assina o ambiente, é parceira das empresas e deu ao espaço diferentes revestimentos em madeira da Duratex, mostrando sua versatilidade e qualidade de seus acabamentos.

Jogar futebol e estudar nos EUA

Chega ao Rio Grande do Sul uma das maiores empresas do País no segmento de intercâmbio esportivo. É A 10 Academy que traz aos gaúchos acesso a bolsas de estudo em mais de 200 escolas e universidades americanas. Serão disponibilizadas ao todo 500 vagas anuais para jovens estudantes de 15 a 24 anos envolvendo todos os níveis de futebol e não apenas os que já possuem longa trajetória no esporte. A avaliação técnica para as bolsas será na próxima segunda-feira, dia 11, a partir das 8h no Parque Esportivo Pucrs em Porto Alegre. A 10 Academy seleciona, prepara, educa e orienta estudantes-atletas interessados em estudar e praticar seu esporte preferido nos Estados Unidos.