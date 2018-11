Um salto na poupança

A Sicredi Pioneira RS, com sede em Nova Petrópolis, viu saltar nesta quarta-feira, 31 de outubro, Dia Mundial da Poupança, de R$ 200 milhões para mais de R$ 284 milhões o valor acumulado em poupanças de seus associados nos últimos 12 meses, crescimento de 42%. A consolidação atual da taxa básica de juros em 6,50% a.a., confirmada pelo Banco Central nesta quarta-feira, faz com que a utilização da poupança retorne com mais força. "As aplicações com prazo de até dois anos podem ter uma rentabilidade inferior à poupança, porque esta não paga imposto de renda e possui rentabilidade fixa", comenta a propósito o diretor executivo, Solon Stapassola Stahl, destacando o cenário favorável. A Sicredi Pioneira tem 130 mil associados e atende a 21 municípios na Região do Vale dos Sinos e Serra Gaúcha.

Unicred POA 15 mil

A Unicred Porto Alegre atingiu a marca de 15 mil associados em outubro. E, para comemorar este momento, a cooperativa recebeu na agência Venâncio Aires para uma simbólica homenagem a jovem médica Cristina Charão, natural de Butiá, mas residindo em Porto Alegre. "O alcance deste número retrata o crescimento sólido da instituição, bem como o olhar e o cuidado cada vez maior que ela vem tendo com as novas gerações", comenta a diretora de Negócios Maria Zélia Hohn.

Investir na inovação

Se o Brasil subisse apenas duas posições no ranking dos países que mais investem em inovação, já conseguiria injetar US$ 120 bilhões em sua economia, afirmou o professor Gil Giardelli durante palestra no Fórum CIEE Band de Ideias, nesta quarta-feira. Mais: a cada emprego que se fecha, no ambiente analógico, surgem quase três novas oportunidades no mundo digital, porém, a falta de qualificação é a maior causa de impedimento para assumir as novas funções.

Hotéis abertos a pets

A Rede Master de Hotéis, do grupo Isdra de Porto Alegre inclui agora o serviço de Dog Friendly. Mais do que receber os animais de estimação junto com os seus hóspedes, a rede oferece tratamento especial como kit de higiene, pote de ração e água. O Master Cosmopolitan do Moinhos de Vento é uma das unidades a receber os pets, além do Master Gramado e Master Curitiba. A rede tem 11 hotéis no País.

Eventos de cardiologia

Cirurgião Renato Kalil está de malas prontas para a 25ª edição do Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, que vai até sábado em Maceió. Ele será um dos anfitriões do Simpósio da Sociedade Latino Americana de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, integrado ao Congresso. Kalil participou da criação do Núcleo de Cardiopatias Congênitas do Serviço de Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, do qual é o seu coordenador.

Menos roubos e furtos de veículos

Porto Alegre registrou um recuo de 9,33% nos roubos e furtos de veículos em setembro deste ano na comparação com setembro do ano passado. Foram 758 ocorrências ante 836. Porém, no acumulado do ano, o aumento é de quase 1%. De janeiro a setembro foram 8.687 veículos contra 8.603 em igual período do ano anterior. Diante disso, ao mesmo tempo em que louva o esforço da polícia, que, mesmo sem ter sempre as melhores condições, consegue ser efetiva, o presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sinsergs), Guacir Bueno, alerta que estes dados continuam sendo bastante elevados, deixando-nos na incômoda terceira posição no ranking de ocorrências no mês, atrás de São Paulo (6.811) e Rio de Janeiro (2.575).