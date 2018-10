Azul da Arena vira rosa

A Arena do Grêmio deixou de lado neste sábado a tradicional cor azul pela de rosa, aderindo ao Outubro Rosa até o dia 31 do mês. A campanha tem o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, incentivar o autoexame e contribuir para redução da mortalidade. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2018, o estado do Rio Grande do Sul projeta 61,77 casos de câncer de mama para cada 100 mil habitantes. A taxa fica ainda maior em Porto Alegre, onde a previsão quase duplica para 114,25 casos para cada 100 mil habitantes até o final do ano.

Circuito de palestras

A Água da Pedra desenvolve ação especial pelo Outubro Rosa, com a Casa Camaleão. Será um circuito de palestras no Bourbon Shopping Wallig, em Porto Alegre, no formato TED, dias 24 e 25 com o nome de HidratAÇÃO. Ao final, a Água da Pedra, que já circula com rótulos e tampinhas cor de rosa, doará uma verba para o projeto Camaleão Cultura, que promove eventos para pacientes com câncer.

Donna Café Unisinos

Capitaneado por Claudio Matone, o Dona Café by Canal acaba de inaugurar no Espaço Unisinos sua terceira operação, após as primeiras no campus da Pucrs. Entre os planos de expansão está a abertura de mais duas lojas próprias em 2019 e iniciar o processo de franquias. A meta para 2020 é inaugurar cinco novas franquias, e ter entre 10 a 11 lojas Canal Café na Região Metropolitana de Porto Alegre e interior até 2021.

Imobiliária Ghisleni

A Imobiliária Ghisleni de Gramado comemora 14 anos de atividades neste mês com 714 imóveis já comercializados, iniciativa dos irmãos José Paulo e Plínio Ghisleni que chegaram à cidade em 1983 para vender um loteamento e identificaram um mercado promissor. Mas, antes da imobiliária, eles construíram com o empresário Ronald Spieker o primeiro Hotel Laghetto, hoje uma das maiores redes de hotéis do Sul do País, comandada por Plínio Ghisleni.

Visual do SindiRádio

SindiRádio - Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS anunciou sua nova identidade visual, etapa da modernização que dá continuidade ao histórico trabalho voltado à categoria. O logotipo, desenvolvido pela Camejo Comunicação, tem apresentação forte e arrojada, e tipografia sólida em azul escuro e cinza claro. A presidente Christina Gadret conta que a opção teve 56% dos votos dos associados.

A 14ª loja Santa Clara

A centenária Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa expande suas lojas para a região do Alto Jacuí e inaugura dia 15 deste mês no município de Quinze de Novembro o 14º Mercado Agropecuário de 600 metros quadrados e cartões Santa Clara Associado, Funcionário e Cliente Especial, que contam com descontos especiais. Brindes para as primeiras 100 compras na nova loja.

