Democracia e redes sociais

Insistentes criticas aos políticos à parte - tônica da campanha eleitoral deste ano - nunca a opinião pública brasileira manifestou tanto apreço à democracia como agora. Obviamente, se a pesquisa Datafolha tiver expressado com fidelidade o sentimento da população, quando atribuiu a 69% das respostas esta preferência, a maior depois da redemocratização do País. Em 1989, quando das primeiras eleições diretas, foram apenas 43% e em junho deste ano 57%. Porém, na sua prática, houve também nestas eleições inúmeras tentativas de interferir indevidamente nos votos. A mais insistente parece ter sido de redes sociais divulgando notícias falsas (fake news), mas também a ocorrência escancarada de coações de empresas a seus empregados, denunciada pelo Ministério Público do Trabalho e acolhida por juízes.

Triagem auditiva

A Panvel está oferecendo aos seus clientes a triagem auditiva gratuita. É nas filiais Moinhos, Navegantes, Bela Vista e Parcão de Porto Alegre, que contam com o Panvel Clinic. Levando em torno de cinco minutos, o teste é feito por meio de um aplicativo desenvolvido para verificar o som que o indivíduo consegue entender por fone de ouvido. Se não entender, será encaminhado a uma avaliação mais detalhada com fonoaudiólogo, também gratuito, em uma empresa especializada.

Flores comestíveis

A cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves promove nos dias 20 deste mês e 10 de novembro o novo minicurso Sabores da Primavera, que propõe uma experiência diferenciada de degustação harmonizada: de vinhos brancos e rosés com damasco, geleia de rosas, patê, presunto parma, figo e flores comestíveis. No final todos os participantes ganham uma taça de vinho em cristal ecológico.

Compra de remédios

O Rio Grande do Sul é o segundo estado onde as empresas mais aderem ao Ticket Plus para oferecer o benefício de antecipação salarial a seus empregados. Com amplo portfólio de soluções, ele pode ser usado tanto nos gastos do cotidiano, como em descontos em mais de 40 mil farmácias credenciadas e já possui 1 milhão de usuários em todo País. Seu uso não tem custo e as compras podem ser parceladas e pagas com desconto em folha em até 40 dias. Os setores que mais utilizam o benefício são o de serviços, a indústria e o comércio/varejo.

Ampliação do Tecon

O terminal de contêineres Tecon Rio Grande está ampliando seu acesso de veículos. Além da reforma das pistas já existentes, está criando nova exclusiva para caminhões. As obras fazem parte do processo contínuo de aperfeiçoamento da sua estrutura. Com conclusão prevista para este mês, o projeto visa reduzir o fluxo de carros no trevo de acesso ao Tecon e propiciar melhor iluminação e sinalização nas pistas, além de maior segurança a todos.

O carro elétrico continua patinando

Há anos ouve-se falar na alternativa do carro elétrico como substituto do movido aos derivados do petróleo, mas ele continua patinando. Na França são vendidos anualmente apenas 50 mil, apesar do lançamento de cada vez mais modelos novos deste tipo. No primeiro semestre deste ano foram vendidos só 14.381 carros 100% elétricos. Por tudo isso, o Salão Internacional do Automóvel, que acontece em Paris, está dando um destaque especial a ele para acelerar sua aceitação. Algumas empresas saíram na frente, como Renault, Nissan e Mitsubishi que firmaram parceria e se tornaram líderes no mercado com dois vencedores de vendas: o Nissan Leaf, com 330 mil veículos vendidos no mundo desde seu lançamento em 2010, e a Renault Zoe, número um de vendas na Europa em 2017.