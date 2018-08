A sucessão nos negócios

A Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul promove, na tarde de amanhã, seu III Simpósio sobre governança familiar com o tema o Desenvolvimento de herdeiros, no qual coloca em pauta a delicada questão da sucessão nos negócios. Peculiaridades administrativas, jurídicas e psicológicas serão apresentadas e discutidas por profissionais e consultores especializados no assunto. No encontro, que irá se realizar na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), a Saur Equipamentos de Panambi, líder nacional em soluções logísticas para movimentação de cargas, e materiais, para o mercado industrial, agrícola e florestal, apresenta seu bem-sucedido case de governança familiar com a participação de herdeiros.

Empresas familiares

Empresas familiares são o tema também na quarta e quinta-feira desta semana do curso de governança corporativa, ministrado pela psicóloga e consultora Cláudia Tondo no Hotel Deville Prime, de Porto Alegre, promoção do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Há 25 anos atendendo às mais tradicionais empresas familiares e famílias empresárias do Rio Grande do Sul e mais seis estados, e Uruguai, a especialista é sócia fundadora da Tondo Consultoria.

Na Casacor gaúcha

O Mule Bule - empresa focada no ramo de catering empresarial -, estará pelo terceiro ano consecutivo presente na Casacor RS. Além de ser responsável por toda a operação gastronômica de eventos da mostra, também estará com uma operação fixa no espaço Feito a Grão, cafeteria assinada pela Polido Arquitetura e Interiores. O cardápio da cafeteria é composto de sanduíches com pães artesanais, grãos de café do Cerrado Mineiro e uma linha de doces especiais preparados pela empresa.

Parceiros dos micro e pequenos

A Escola Profissional da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio Grande do Sul (Sebrae-RS) firmaram parceria de apoio aos micro e pequenos negócios gaúchos. Trata-se de atendimento especializado do Sebrae, que apresenta dados sobre a performance do negócio em seu mercado de atuação de forma gratuita e previamente agendado. No encontro, os alunos do Curso Técnico em Administração da Fundatec serão ouvintes para aperfeiçoar seus estudos a partir de casos reais de empreendedorismo.

Scania projeta futuro

De olho no futuro, a Scania prepara sua linha de caminhões e ônibus para não depender mais de combustíveis fósseis. Todos os modelos vendidos no mundo poderão funcionar com diferentes fontes de energia renovável. Depois da Europa, o Brasil foi escolhido como segundo mercado para a renovação por ter a maior fábrica fora da Europa e ser a única, à exceção da matriz, que produz os veículos em todas as suas fases. Além disso, a subsidiária brasileira exporta 70% de sua produção.

Sicredi promove crédito imobiliário

A Sicredi Pioneira RS, de Nova Petrópolis, que atende à região de Caxias do Sul, promove a partir das 17h de amanhã um encontro no Shopping Iguatemi da cidade com o Atrium Imobiliário para um debate sobre crédito imobiliário. O evento pretende reunir corretores de imóveis, representantes do mercado imobiliário e da construção civil, além de gestores da cooperativa. A Sicredi Pioneira RS possui, hoje 33 mil associados na cidade e com a oferta de crédito imobiliário projeta alcançar R$ 1 bilhão em empreendimentos financiados em toda a região de sua atuação, o que reforçará os recursos destinados aos projetos sociais apoiados pelo Sicredi nos 21 municípios.