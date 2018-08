A reforma da Previdência Social, que ficou para o próximo governo no Brasil, é um problema mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aproveitou a euforia da Copa do Mundo para apresentar a sua e desde então vem enfrentando massivas manifestações contra, o que aconteceu de novo no último fim de semana e com elas a queda da sua popularidade. A proposta russa é muito parecida com a que está no Congresso brasileiro: aumentar de 60 anos para 65 o limite de idade das aposentadorias dos homens e de 55 para 63 anos o das mulheres. Fórmulas à parte, cada vez que sai novo censo demográfico fica evidente a necessidade de elevar este limite, porque cada vez há menos pessoas ativas para sustentar os aposentados.

A economia de luz

A RGE acaba de instalar 712 lâmpadas LED na sede do Executivo Municipal de Cachoeirinha, através de seu Programa de Eficiência Energética (PEE). O que irá gerar uma economia de energia ao município de 19,4 MWh ao ano e uma redução de R$ 8,2 mil na conta total de luz do prédio. Uma sugestão para fazer em casa.

Projeto Minichef

A Pizza Hut RS levará crianças e adolescentes para uma visita às lojas da rede. É o projeto "Minichef", que pretende com isso maior aproximação do público infantojuvenil. Por ele, os clientes poderão agendar visitas em grupo, onde receberão material informativo e farão um tour pela cozinha da pizzaria. O ponto alto será a oportunidade dos participantes prepararem suas próprias pizzas.

Interplast 2018

O Simplás de Caxias do Sul vai desembarcar com oito empresas e 50 visitantes do polo de transformação plástica de Caxias e Farroupilha na Interplast 2018, de 14 a 17 deste mês em Joinville. Em parceria com o Sebrae, o sindicato terá estande próprio na principal feira nacional do setor na temporada junto, com 400 outros expositores.

Passageiros de avião

A maioria dos 68,7% das pessoas que buscaram passagens aéreas no primeiro semestre deste ano foi de mulheres e 36,22% delas tinham entre 25 e 34 anos, conforme levantamento do aplicativo brasileiro Vopter, líder na comparação de preços de passagens aéreas. A maioria das buscas foi realizada por paulistas, seguidos pela população do Rio de Janeiro e Brasília. O tíquete médio para voos nacionais foi de R$ 428,08 e internacionais de R$ 2.498.97.

Cachaça para 19 países

A Destilaria H. Weber de Ivoti acaba de fechar negociação com a Polônia e Luxemburgo em sua expansão no mercado internacional, que já atinge hoje 19 países. Mas, segundo a gerente de exportação, Denise Hörlle, o foco da empresa para 2018 é fortalecer as exportações junto aos mercados já conquistados.

Mãos à Dobra para a escola

A Dobra, empresa gaúcha de carteiras, bolsos e tênis feitas artesanalmente com material inovador utilizado pela Nasa, 100% reciclável e vegano, se uniu a Smile Flame, consultoria de Porto Alegre que ajuda empresas a realizar ações sociais - para criar um projeto que gerasse impacto positivo na sociedade. Assim, surgiu a "Mãos à Dobra" - ação pensada para revitalizar o pátio do Colégio Estadual Ivo Bühler, o Ciep, localizado em Montenegro - escolhido após graves estragos causados por temporais. Os próprios alunos criaram estampas para oito modelos de carteiras, cujo lucro da venda será revertido para a reforma. As peças estão disponíveis na loja on-line ( querodobra.com.br/maos-a-dobra/ ).