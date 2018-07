Logística reversa Braskem

Empresas interessadas no descarte responsável de copos plásticos podem aderir ao Programa de Logística Reversa de Copos Plásticos de Polipropileno (PP) da Braskem. Através do programa, o material coletado será levado para recicladoras parceiras Wecycle e, depois, transformado em resina pós-consumo, a ser usada em novos produtos, como tampas de cosméticos e utensílios domésticos. Nesse processo, também serão coletados dados sobre a geração de resíduos, índices de reciclagem e melhor valorização dos materiais. As empresas interessadas têm duas formas de participação: associando-se ao programa com aporte financeiro via cotas ou optando pela logística reversa dos copos na sua empresa.

Dois participantes

O programa estreia com importantes participantes, a Davines, fabricante internacional de produtos para cabelo, e a SICK Brasil, empresa de tecnologia industrial da Alemanha e operação em 88 países, incluindo o Brasil. A meta é atuar junto a companhias de todos os segmentos, produtoras e distribuidoras de copos descartáveis e plástico e empresas que apenas os utilizam.

Concurso de startups

A Amcham promove, hoje à tarde, no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre, a final da segunda edição do Amcham Arena, concurso de startups que tem como proposta aproximar o universo corporativo do ecossistema de inovação e conectar empresários, executivos, empreendedores e investidores. São mais de 10, e cada finalista apresentará pitchs de cinco minutos para altos executivos gaúchos.

Restaurante do craque

A Banca Carlos Souza Junior Advocacia, de Novo Hamburgo, assessorou a família do craque Cristiano Ronaldo na abertura do restaurante Casa Aveiro by Dolores e seu restaurante em Gramado, parceria com a Gramado Parks e Chocolates Lugano. Sua inauguração trouxe ao Estado a mãe Dolores Aveiro e as irmãs Elma e Kátia Aveiro, essa última responsável pela sua condução.

Volta da Ilha Simecan

Pioneira ao reunir várias associadas em um único estande, a tradicional Ilha Simecan confirmou seu retorno à Mercopar, de 2 a 4 de outubro, no Centro de Eventos da Festa da Uva em Caxias do Sul, promovida pelo Sebrae. Seu foco será apresentar o potencial de produtos e serviços da metalmecânica e eletroeletrônica das empresas de Canoas e Nova Santa Rita.

Energia solar no súper

Condor Super Center inaugura, hoje, sua segunda unidade em Joinville, que vai gerar a própria energia em uma usina solar na cobertura, com 1.680 placas solares fotovoltaicas, capazes de gerar o suficiente para 325 residências. A loja disponibiliza, ainda, um eletroposto aos clientes para carregar veículos elétricos.

Qualidade do vinho aumenta amostras

A 26ª Avaliação Nacional de Vinhos da safra 2018, a ser promovida pela Associação Brasileira de Enologia no último sábado de setembro, em Bento Gonçalves, será representativa de 346 amostras de 49 vinícolas da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É o resultado da grande expectativa pela sua excepcional qualidade. Com esses 346 vinhos, a avaliação rompe a barreira das 6 mil amostras inscritas e coletadas (ou 6.203) nas suas 26 edições. Dessas 346 amostras, várias comissões de enólogos escolhem 16 para serem avaliadas no evento de setembro, único no gênero no mundo pela quantidade de participantes, limitada a, no máximo, mil degustadores, e pela seriedade com que realizam a tarefa.