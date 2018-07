Mais produtos naturais

Há uma tendência crescente pelo consumo de alimentos naturais, menos industrializados e, por isso, mais saudáveis. Em 2016, suas vendas atingiram R$ 93,6 bilhões no Brasil, segundo estudo da agência Euromonitor International. De olho no crescimento desse setor, a rede varejista de produtos naturais Mundo Verde está investindo na ampliação de itens de marca própria, que representam, hoje, 15% do total comercializado, para atingir 50% em dois anos, segundo meta da matriz nacional. Além disso, está previsto o lançamento de duas outras modalidades de vendas ainda neste ano: vending machines em ambientes corporativos e um e-commerce próprio.

Smart Fit Caxias

A Smart Fit, maior rede de academias da América Latina, chega a Caxias do Sul com a inauguração de sua primeira unidade. A empresa investiu na cidade e está levando mais oportunidades para a população buscar saúde e qualidade de vida. A rede já conta com cinco unidades Smart Fit distribuídas por Porto Alegre.

Canudos plásticos

Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, anuncia que entregará canudos de plástico aos clientes somente mediante solicitação, em nova iniciativa a favor do meio ambiente. Essa prática será implementada primeiro no Brasil e, nos próximos meses, se estenderá aos demais países da América Latina e Caribe em que a franqueada opera.

Depilação a laser

Espaçolaser, referência em tratamento de depilação a laser no Brasil e no mundo, inaugura, hoje, no Bourbon Assis Brasil, a 7ª operação de Porto Alegre e a 19ª do Estado com capacidade para 1,8 mil procedimentos mensais. A expectativa da rede é crescer 30% em unidades, inaugurando 130 novas, e fechar o ano com 500.

Loja de cosméticos

Há 15 anos no mercado em várias cidades do Vale do Sinos, a Nova Era Cosméticos, dirigida pelos empresários Cassiana Veit e Fabricio Klein, acaba de subir a serra gaúcha e abrir, em Caxias do Sul, a 10ª loja da marca no Estado. E já se prepara para inaugurar, em setembro, no shopping Iguatemi da cidade, a segunda unidade. A propósito, o Brasil ocupa o quarto lugar na utilização de cosméticos e serviços relacionados ao setor, atrás apenas de EUA, China e Japão.

Uma Harley-Davidson

O Dia dos Pais no ParkShopping Canoas reservou uma Harley-Davidson de presente. Para concorrer no sorteio, bastam R$ 400,00 em compras, valor que dá direito também a um kit "O Bairista", com cerveja da marca, avental e copo personalizados, limitado a uma troca por CPF. A moto é a clássica renovada Fat Bob 107, segundo o gerente de marketing, Carlos Eduardo Zanon. A promoção já começou e se encerra dia 12 de agosto.

Metal Work na Indústria 4.0

A Metal Work Pneumática de São Leopoldo iniciou 2018 lançando novos módulos que permitem aos terminais EB80, quando operados nos vários protocolos da rede disponíveis no mercado, monitorar em tempo real o comportamento dos elementos conectados a eles, prever falhas para intervir antecipadamente e evitar parada de máquinas, bem como detectar o fim da vida útil das válvulas. Todas essas informações são enviadas para a rede ou o sistema de controle, que faz a tratativa de acordo com a necessidade. Por tudo isso, a empresa receberá o troféu Manufatura Avançada no dia 2 de agosto na Abimaq, em São Paulo. O reconhecimento decorre da sua participação nas feiras nacionais - Feimec 2016 e 2018 e Expomate 2017.