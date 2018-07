Seguro automotivo no Sul

Levantamento feito pela TEx - líder em software para corretoras de seguro -, com base em 382 mil cotações de 19 diferentes seguradoras nos três estados do Sul durante os meses de maio e julho, revelou que o mais barato é o de Santa Catarina. O custo anual médio de um seguro em Santa Catarina é de R$ 2.942,00 - 11% menor que o do Paraná (R$ 3.300,00) e 12% menor que no Rio Grande do Sul (R$ 3.351,00). De acordo com o diretor de operações da TEx, Emir Zanatto, o fato de Santa Catarina ter índices de roubo e furto menores que os outros estados da Região Sul contribui para que o valor do seguro seja menor. Ele interfere muito na composição dos custos, sendo responsável pela redução ou pelo acréscimo do valor. Zanatto recomenda procurar um corretor, que é sempre o melhor caminho.

O adeus do cônsul

Quem está se despedindo de Porto Alegre, após cinco anos de atuação, transferido para Lagos, na Nigéria, é o cônsul-geral da Alemanha do RS e de SC, Stefan Traumann. De seu trabalho, ele destacou no almoço da Câmara Brasil-Alemanha do RS desta quinta-feira, a criação do Centro de Estudos Alemães e Europeus (Ceae) na Pucrs, com recursos do governo alemão, o primeiro da América Latina, bem como a realização do Encontro Econômico Brasil-Alemanha na Fiergs.

Saneamento privado

A BRK Ambiental, que administra a água e o esgoto de Uruguaiana, faz o mesmo em 187 municípios brasileiros e vai investir no setor, nos próximos cinco anos, R$ 7 bilhões, segundo o gerente de operações Herbert Dantas, palestrante, nesta quinta-feira, da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha. Sobre queixas da população, sua explicação é que, antes, ela pagava só a tarifa de água, e, agora, também do esgoto, cuja coleta e tratamento a BRK aumentou de 9% para 92% na cidade.

Erechim sem esgoto

A BRK está em tratativas para participar de licitação do setor de saneamento de Erechim, que ainda não tem um sistema próprio, segundo o gerente de operações, Herbert Dantas. O esgoto cloacal é lançado no pluvial e, de lá, no rio Tigre. Quanto à água, a tarifa da BRK é competitiva, porque é 27% mais barata do que a da Corsan.

A compra do almoço

Ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, pré-candidato ao governo do Estado, comparou as recentes vendas de ações do Banrisul para financiar o custeio com alguém que vende móveis de casa para comprar o almoço, sabendo que amanhã tem que ter dinheiro para comprar outro almoço. Sua conclusão: venda de estatais deve ser só troca de ativos para garantir o almoço de amanhã. Leite esteve no almoço da Câmara Brasil-Alemanha para apresentação de seu programa de governo.

Em pauta, 14 áreas do câncer

Mais de 300 palestrantes irão participar do Congresso do Hospital Santa Rita em agosto, em uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Após 10 anos, o evento retorna ao calendário nacional de atividades científicas e passará a ser realizado em periodicidade bienal. Serão quatro dias de intensa programação científica e educacional, em uma oportunidade multidisciplinar destinada aos profissionais da área da saúde, que terão, à sua disposição, as novidades em relação à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de 14 diferentes áreas do câncer. Um dos diferenciais do evento será o enfoque voltado à comunidade, como ações de conscientização sobre prevenção do câncer voltadas para alunos de escolas públicas e privadas de Porto Alegre.