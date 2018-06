Grupo de gestão de crises

A Squadra - Gestão de Riscos, empresa gaúcha especializada em segurança e com profissionais atuando há mais de 20 anos na área, alia sua expertise a uma ação pioneira no Brasil. Nesta sexta-feira, será lançado o Observatório de Gestão de Crises (OGC), iniciativa de profissionais de seis empresas gaúchas que buscam oferecer abordagem multidisciplinar para prevenir e gerenciar crises institucionais. Entre os associados estão empresas de comunicação, jurídica, segurança patrimonial e digital, além de avaliação de risco político-institucional. De acordo com o diretor da Squadra, Leandro Longhi, o objetivo do grupo é estudar e desenvolver inciativas dentro desse tema. "Nossa contribuição será compartilhando nossa experiência na prevenção e na preparação que antecedem uma crise, e no pós-crise", explica.

Torneio da academia

Acontece, neste domingo, a primeira edição do Paris Challenge, torneio que reúne mais de 200 atletas da PSG Academy, em Porto Alegre, com representantes a partir da categoria sub-7 até sub-19. Ele busca observar, em ambiente competitivo, os atletas da equipe e promover a integração entre familiares ao longo da atração. A cerimônia de abertura está marcada para as 14h.

Orgulho LGBTI

Na tarde desta quinta-feira, as estações Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas e Mercado da Trensurb receberam uma ação pelo dia do orgulho LGBTI. A iniciativa foi promovida pelo grupo Desobedeça, um dos coletivos de luta LGBTI de Porto Alegre, com o apoio do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça (Proger) da Trensurb. O objetivo do evento foi trazer visibilidade ao movimento.

IFC convida a beeIT

A Internacional Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco Mundial, selecionou a startup gaúcha beeIT como uma das empresas globais de tecnologia em saúde para apresentar suas soluções inovadoras no Tech Emerge Health Innovation Summit. O evento se encerra em São Paulo, nesta sexta-feira, reunindo executivos das maiores instituições de saúde do Brasil para participar das exposições.

A reserva de assento

A Lufthansa já decidiu que garantia de reserva de assento em seus voos só pagando. Foi o que a aérea fez com um gaúcho tanto na ida quanto na volta em viagem a Colônia, Alemanha, para o EEBA. E aconteceu em outro trajeto, desta vez pela sua subsidiária Swissair, a um líder empresarial que viajava em classe executiva.

Uma revista detalhada

A Alemanha continua fazendo revistas detalhadas nos embarques aéreos com raio X nas bagagens e passageiros. Estes são convidados a uma cabine aberta, para ficarem de pernas abertas e mãos ao alto para uma vistoria ampliada.

Uma plataforma digital de negócios