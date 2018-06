Ainda um país do futuro

De Colônia, Alemanha

O 36º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), organizado pela CNI e BDI, com o apoio da prefeitura de Colônia, Alemanha, não reuniu o mesmo número de participantes do evento anterior, realizado na Fiergs, em Porto Alegre, em novembro de 2017, quando os debates foram mais abrangentes. Mas os adjetivos utilizados em relação ao Brasil o consideram ainda mais um país do futuro, pelo potencial de sua economia e de seu povo, do que do presente. Mas isso é compreensível dadas as condições recentes, saindo da pior recessão econômica e entrando em fortes incertezas políticas às vésperas de eleições gerais. De positivo atual, os fundamentos macroeconômicos (inflação, taxa básica de juros, reservas cambiais) que continuam bons, e a limpeza ética do combate à corrupção. O próximo EEBA volta a ser no Brasil e, desta vez, no Nordeste, em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

A burocracia da cerveja

A burocracia brasileira ficou claramente exposta para os alemães que foram ao 35º EEBA, em Porto Alegre, no ano passado, antes mesmo de sua chegada. Eles quiseram levar 100 litros de cerveja, mas mandaram na frente duas semanas antes a documentação para a alfândega. E, como ela não voltou a tempo, a cerveja ficou, e quem a bebeu foram os alemães, e não os brasileiros.

Incentivos financeiros

Se um investidor vier a Colônia em busca de incentivo financeiro ou fiscal, já vem com outras intenções, de não garantir a qualidade de seu produto, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento, Michael Josipovic. Mais do que incentivos financeiros ou fiscais, Colônia oferece uma excelente estrutura de serviços, um ambiente favorável de negócios e uma localização privilegiada no mercado europeu.

Greve dos caminhoneiros

A recente greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil por uma semana, foi quase sempre citada pelos palestrantes alemães no encontro empresarial quando se tratou de infraestrutura. O movimento realmente escancarou - o que aconteceu inclusive para a população do Brasil - a cara e arriscada concentração do transporte de carga no modal rodoviário, e isso em um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão.

O acordo Mercosul-UE

A demorada negociação de 20 anos para um acordo do Mercosul com a União Europeia (UE) deve ser concluída agora em julho, se a UE estiver disposta a fazê-lo, afirmou o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Marcos Galvão. Foi no encerramento do 36º EEBA, nesta terça-feira, dedicada aos resultados da Comissão Mista Brasil-Alemanha, reunida pela manhã.

Colônia no centro da Europa

A cidade de Colônia apresenta-se hoje, e o fez ao longo do EEBA 2018, como tendo a melhor posição geográfica da União Europeia. Ela está a um raio de 100 quilômetros em um mercado de 48 milhões de habitantes. E tem as melhores conexões. Fica a 48 minutos do aeroporto de Frankfurt por trem, a 1h40m de trem rápido a Bruxelas e de 3h14m a Paris. Ela tem o terceiro aeroporto de carga da Europa, e é vizinha do aeroporto de Duesseldorf. Outra conexão importante é o rio Reno, pelo qual se vai aos portos de Duisport na Alemanha e de Rotterdam na Holanda. Segundo o secretário de Desenvolvimento da cidade, Michael Josipovic, Colônia é a capital digital da Europa, onde 95% da população tem banda larga, e 70% por fibra ótica. E grande parte das ruas oferece Wi-Fi de graça por uma hora.