Definições em barco no Reno

De Colônia, Alemanha

Uma reunião em um barco sobre o rio Reno no Duisport, Alemanha, maior porto fluvial do mundo, realizada nesta terça-feira (26) pela comitiva gaúcha ao Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), liderada pelo vice-governador José Paulo Cairoli, retoma uma iniciativa, já tantas vezes tentada sem êxito, de usar mais e melhor nossos rios, principalmente para transporte de carga. A decisão que saiu dessa reunião foi a formatação de um memorando de entendimento com a Duisport a ser definido em curto prazo por uma comissão formada pelo governo estadual e pela Fiergs, segundo o presidente Gilberto Porcello Petry, dizendo o que o Estado quer e o que cabe a cada uma das partes fazer. É para saber de sua viabilidade econômica e jurídica.

Cidades adversárias

Tal como no Rio Grande do Sul, onde existe até um livro contando histórias de cidades adversárias, tipo Caxias do Sul e Bento Gonçalves, aqui acontece entre Colônia e Dusseldorf. Por isso, Colônia aproveitou o EEBB para "vender" a cidade como destino de investidores e turistas. Do que se encarregaram a própria prefeita Henriette Reker, como de seu secretário de desenvolvimento, Michael Josipovic.

E as cidades irmãs

Mas Colônia se vangloria de ser a cidade irmã do Rio de Janeiro, desde 2011, dadas algumas semelhanças (fora é claro a violência). A prefeita Henriette Reker não se cansou de referir isso tanto no jantar de domingo (24) como na sessão de abertura do encontro: "Todos ficam com inveja de saber que somos cidade irmã do Rio de Janeiro", declarou ela. Uma das semelhanças, sempre lembrada pela prefeita são as festas de Carnaval, populares nas duas cidades.

Hora da digitalização

Assunto recorrente no 36º EEBA foi a digitalização, sem as quais as empresas não sobrevivem, sobretudo as grandes. Claro, nem todos os produtos podem ser digitalizados, diz o presidente da BDI, Dieter Kempf, citando o bolo. Mas lembrou pesquisa segundo a qual 43% das empresas brasileiras desconhecem o potencial da digitalização. Por isso, BDI e CNI estudam a criação de um projeto-piloto para desenvolver planos estratégicos de digitalização e sua disseminação.

Avaliação da nova CLT

Enquete feita por app de celular na sessão que tratou das mudanças na legislação trabalhista deu 35% de neutros; 29% de satisfeitos; 24% de muito satisfeitos e 12% de insatisfeitos. Segundo Pablo Rolim Carneiro, da CNI é devido ao pouco tempo de vigência. O certo é que elas reduziram em 40% as ações trabalhistas, comparando as 131 mil mensais de 2018 com as 220 mil de 2017.

Incertezas adiam investimentos

O Brasil é um país de ilimitadas oportunidades e de enorme potencial, até pouco aproveitadas pelos brasileiros, mas que deve ser visto em prazo mais longo - é o que reiteraram quase todas as intervenções dos empresários alemães no 36º EEBA, que se encerrou nesta terça-feira (26). O desenho de suas instituições oficiais está bem definido com a separação do governo das agências de Estado e do Tribunal de Contas. Além disso, os marcos regulatórios e os fundamentos macroeconômicos são bons. Mas o momento atual é de incertezas a menos de quatro meses das eleições gerais, sentimento que tomou conta também dos brasileiros e geram grande volatilidade, levando empresas a adiarem investimentos. Aliás, as incertezas brasileiras são de difícil compreensão, lembrou o diretor do banco Santander alemão Klaus Huebner, que já trabalhou durante três anos no Brasil.