Encontro em Colônia

De Colônia, Alemanha

Após o jantar de gala ontem à noite, em que foi entregue o Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha ao gaúcho Clóvis Tramontina e ao alemão professor Hermann Scholl (da Bosch), começa hoje, em Colônia, o 36º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), promoção das entidades nacionais da indústria (CNI e BDI). Os principais temas da pauta são: políticas econômicas e comerciais; como aumentar a produtividade e promover a modernização da indústria; cooperação entre cidades na gestão de águas e resíduos; parceria Brasil-Alemanha em energia e sistemas de saúde - oportunidades de cooperação no setor médico e farmacêutico e infraestrutura e energia: privatização e novas tecnologias em energias renováveis. E, para coroar o primeiro dia, um tour noturno pelo Rio Reno, com o navio MS Rheinenergie, oferecido pela cidade - partida às 20h e chegada às 23h.

A presença de gaúchos

O Rio Grande do Sul, que promoveu o EEBA anterior, em novembro de 2017, se faz presente neste pelo vice-governador José Paulo Cairoli e secretários Suzana Kakuta e Evandro Fontana. E, pelo lado empresarial, por um grupo superior a 20 pessoas, liderado pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, que aproveitará a ocasião para visitas técnicas, bem como do presidente da Câmara Brasil-Alemanha do Estado, Marcus Coester.

Ação do Tecnosinos

O Tecnosinos de São Leopoldo, segundo seu diretor executivo, Luís Felipe Maldaner, veio para mostrar o que faz, e prospectar interessados na região, bem como buscar uma parceria própria. E tem bons exemplos a apresentar, como a SAP em fase de ampliação, e a Siemens Helthineers em projeto de pesquisa para a saúde fruto da parceria com o Medical Valley.

Almoço nordestino

A Capacità Eventos de Porto Alegre está à frente do lançamento do EEBA 2019, hoje durante almoço com culinária típica do Nordeste brasileiro, oferecido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Acontece que o EEBA 2019 será em Natal, capital do estado nordestino, na alternância anual do evento, que em um ano é na Alemanha e outro no Brasil.

Investida da cidade

A cidade de Colônia está aproveitando o encontro para uma forte investida no marketing, tanto para atrair investidores como turistas. E uma das ações foi convidar jornalistas do Brasil, aos quais foram oportunizados, além do encontro empresarial, uma palestra do secretário de Desenvolvimento, Michael Josipovic, e tours pela cidade e por seus maravilhosos museus, entre eles o do Perfume na Casa Farina, que criou a Água da Colônia.

Apesar das incertezas políticas

O tema do painel realizado na tarde de sexta-feira no hotel Excelsior em Colônia, Alemanha, em preparação ao 36º EEBA, não respondeu à questão proposta por seus organizadores: Quo vadis Brasilien (para onde vais, Brasil)? Quem deu o mote para o debate e a participação dos demais, quase todos integrantes de instituições alemãs, em tom sempre otimista, foi o embaixador do Brasil em Berlim, Mário Vilalva. Ele enfatizou os fundamentos macroeconômicos (inflação, taxa Selic, retomada do crescimento, reservas de dólares) que continuam muito positivos. Mas deixou de lado o texto escrito, para falar das incertezas políticas, a menos de quatro meses das eleições. Todos os demais participantes destacaram com números o bom relacionamento entre os dois países e seguiram o embaixador.