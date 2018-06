Casa de morar e vender

O índice surpreende: as estatísticas norte-americanas garantem que uma casa preparada vende até 78% mais rápido e pode valorizar o imóvel em 30%. É nisso que se baseia a designer Sandra D'Angelo, que trabalha com a preparação de casas para venda - Home Staging - há cerca de 10 anos nos EUA. É dela a afirmação: "A casa em que se mora não é a casa que se vende". E acrescenta: "Na hora da venda, a casa é um produto e, como tal, deve ser pensada". A profissional, referência na área de Home Staging, chega a Porto Alegre, por intermédio da DLegend. "É uma ótima oportunidade, tanto para quem quer vender seus imóveis como para quem quer trabalhar na área, profissionais como designers, arquitetos e decoradores ", diz ela.

Os vinhos Gran Ouro

O 9º Concurso Internacional de Vinhos do Brasil, promovido pela entidade dos enólogos brasileiros (ABE) e encerrado sexta, em Bento Gonçalves, premiou 193 das 611 amostras inscritas por 18 países dos 5 continentes. Seu destaque foi o trio Brasil, Chile e Portugal, que conquistou o maior número de medalhas, além de dividir o pódio das oito Gran Ouro. Já as medalhas de Ouro foram para Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Chile, Grécia, Nova Zelândia, Portugal e Uruguai.

Equipamentos de ensino

O Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa (Cidepe), de Canoas, acaba de vender para Costa Rica equipamentos de física, química, biologia, ciências, matemática, engenharias e metrologia, já em seu plano estratégico de expandir as exportações à América Central. No mercado nacional, apresentou seu trabalho ao XI Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular na Bahia.

Os namorados e motéis

O Dia dos Namorados costuma aumentar em 30% a ocupação dos motéis, segundo o vice-presidente do Sindihotel e proprietário do Grupo Verdes Pássaros, Gilberto Dionisi. Mesmo em plena crise financeira, 2017 superou as expectativas. Para 2018, ele espera um crescimento de, no mínimo, 2% sobre 2017. E, como ocorreu em 2017, a data cairá em dia útil, e muitos motéis prolongarão as promoções e pacotes especiais.

Enfim o Pontal do Estaleiro

A incorporadora Melnick Even vai revelar, amanhã de manhã, em entrevista à imprensa, o que vai acontecer no polêmico Pontal de Porto Alegre, onde funcionava o Estaleiro Só, e onde um projeto privado chegou a ser reprovado via plebiscito. "É um projeto inovador, que vai privilegiar os espaços públicos de convivência, de mãos dadas com o pôr do sol do Guaíba", é a dica do convite para a entrevista.

Construtora Tedesco faz 70 anos

Construtora Tedesco, de Porto Alegre, completa 70 anos. Fundada em 1948, por Ruy Tedesco, avô do atual presidente, Pedro Tedesco Silber, ela é marcada por obras como o Estádio Beira Rio, além de mais de 500 projetos nos segmentos industrial, comercial, corporativo e serviços, totalizando 2 milhões de metros quadrados de área construída no País. Atualmente, atua na ampliação da planta de fertilizantes do grupo Yara, em Rio Grande, e do aeroporto internacional de Porto Alegre, entre outras obras; e, desde 2011, integra o grupo HTB, de São Paulo. Para assinalar os 70 anos, a empresa decidiu reformular sua logomarca, adotando elementos da marca do Grupo HTB, com princípios, que norteiam tanto este como a Tedesco, e transmitem ao mercado a evolução e o contínuo aperfeiçoamento para atender às expectativas dos clientes.