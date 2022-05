Agricultores ecológicos dão lições de compostagem em plena feira em Porto Alegre

As pessoas não vão à feira apenas para comprar banana, cenoura, alface e laranja, mas também para aprender como destinar de forma adequada os resíduos desses alimentos gerados dentro de casa. A cena foi vista em diversas feiras ecológicas em Porto Alegre na semana passada, como na do Menino Deus, um dos pontos de comércio de orgânicos mais tradicionais da Capital.

As bancas que ofertam produtos abriram espaço para aulas de compostagem. A ação também ocorreu em outros locais com a oferta de hortigranjeiros, dentro de uma agenda das 12 feiras ecológicas para educar sobre a redução de resíduos sólidos, incentivando a clientela a aplicar no dia a dia, ações em parceria com a Lixo Zero Brasil.

Um dos destaques da programação foi uma live com o professor da Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) Germano Gütter, criador do Método Lages de Compostagem, que reduziu 40% a destinação de resíduos sólidos urbanos para o aterro sanitário.

As feiras já vinham com pegada forte na área de sustentabilidade. O exemplo com mais impacto foi o da retirada de sacolas plásticas, que teve as primeiras campanhas em 2018 e 2019 nas feiras da Redenção, nas manhãs de sábado. Depois, a feira do Menino Deus aderiu à iniciativa.

Em janeiro de 2020, as embalagens saíram de cena, mas voltaram em abril com a incidência da pandemia devido ao risco de contaminação pela Covid-19 no manuseio das sacolas retornáveis. No segundo semestre de 2020, a supressão voltou a ser aplicada e vale até hoje.