Cinema de shopping de Porto Alegre tem sessão sobre metaverso, NFTs e web 3.0

A maior feira do varejo do mundo foi em janeiro em Nova York, mas ainda está rendendo assunto. E o que não falta é informação importante e crucial ao setor para compartilhar. É o que vai rolar na 5ª edição do Pós-NRF, previsto para o Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, nesta terça-feira (29).

Antes de começar a jornada do dia, lojistas vão poder conferir atualizar a agenda de insights que rolaram na NRF Retail's Big Show, de 16 a 18 de janeiro em Nova York. A coluna fez a cobertura de painéis e exposição que acontecem no centro de eventos Jacob Javits.

A partir das 8h30min, no GNC Cinemas, operadores e parceiros vão acompanhar o painel com Gustavo Schifino, head e sócio da 4All, Tiago Mello, CEO da DWZ, e Mariana Carvalho, sócia da Ancar Ivanhoe. No cardápio, estarão assuntos como metaverso, NFTs e Web 3.0.