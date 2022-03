Comércio gaúcho cai para 2º lugar no emprego formal pós-pandemia

Troca de posições no mercado formal de vagas no Rio Grande do Sul. O comércio passou de primeiro para o segundo lugar na geração de empregos, segundo o Mapa do Emprego no Rio Grande do Sul, que traz o perfil a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2020 e é elaborado pela Fecomércio-RS.

O fato de ser de mais de um ano atrás não desabona a estatística, pois é a mais recente consolidada.

Administração Pública, defesa e seguridade social aparece em primeiro lugar, sendo responsável por 435.199 dos empregos formais (15,43%). Neste número, pode ter efeito de avanço de aposentadorias e ampliação do quadro de segurança pública.

O comércio varejista, que antes da pandemia ocupava a primeira colocação, aparece agora em segundo lugar, sendo responsável por 432.189 dos empregos formais (15,32%), aponta o mapa. Em terceiro lugar, aparecem as atividades de atenção à saúde humana, com 158.615 empregos (5,62%).

Sobre o comércio, é possível identificar como o setor se comportou no recorte dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Os maiores Coredes - o Metropolitano Delta do Jacuí, o Vale do Rio dos Sinos e o Serra, somaram 1.486.083 vínculos formais, 52,7% do total do Estado.

Desse total, o varejo respondia por 188.901 empregos, ou 12,71% do total, na segunda posição atrás de administração pública, defesa e seguridade social, com 238.047 empregos, 16,02% dos registros nos três conselhos regionais.

O restante dos Coredes que completam o mapa gaúcho concentrou 1.334.885 empregos formais, 47,3% do total. Neste mapeamento, o comércio ficou na frente com o maior número de vínculos, 243.288, 18,23% da base do relatório.

O Mapa do Emprego registrou um total de 2.820.968 empregos formais em 2020. O rendimento médio foi de R$ 2.893,69. Empresas optantes do Simples Nacional responderam por 21,83% dos empregos formais há dois anos.

A maior parte dos vínculos formais era ocupada por homens (53,8%), com idade média de 38,1 anos. A pirâmide etária gaúcha mostra que 29,2% dos vínculos formais eram de pessoas entre 30 e 39 anos. Os trabalhadores com mais de 40 anos respondiam por 42,7% dos vínculos formais.

Na escolaridade, 44,5% dos ocupados tinham Ensino Médio Completo, mas ainda 10,6% das pessoas eram analfabetos ou tinham apenas o Ensino Fundamental Incompleto. O tempo médio de vínculo era de 73,9 meses, e a rotatividade, excluindo os estatutários, foi de 44%, comparando o fluxo de contratações e desligamentos de trabalhadores entre 2019 e 2020.