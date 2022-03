Rede de farmácias dá 20% no fim de semana do aniversário de Porto Alegre

Os 250 anos do aniversário de Porto Alegre embalam estratégias do varejo. A rede de farmácias Panvel vai dar desconto de 20% em produtos da marca própria. A redução vale para este sábado (26), dia do aniversário, e domingo (27), informa a rede.

Para poder acessar o desconto, basta usar o cupom POA250ANOS, que vale para as 123 lojas físicas da bandeira na Capital, no aplicativo e no Alô Panvel. Os descontos valem para uma única compra por CPF, sem limites de itens.

Compras acima de R$ 59,90 no sábado tem frete grátis. A rede diz ainda que distribuirá brindes especiais nos tíquetes superiores a R$ 119,90, se a opção for entrega "Rápida" ou "Programada".

"Os cinco mini centros de distribuição da Capital estarão com uma operação reforçada para garantir a chegada destes mimos aos clientes", diz a empresa, por nota.

"Buscamos uma forma genuína de agradecer todo o carinho que a Panvel sempre recebeu de Porto Alegre", comenta a gerente executiva de Marketing e Comunicação, Priscila Franzeck Barbosa. A rede espera atingir mais de 40 mil clientes e dois dias.