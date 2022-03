McDonalds aposta em reuso e menos desperdício de água nos restaurantes

Além dos hambúrgueres, a rede norte-americana McDonalds reforça o cardápio da sustentabilidade. Esta semana o foco é nas iniciativas que envolvem uso da água.

Em nota, a maior franquia independente do rede do mundo e que atua na América Latina e no Caribe, Arcos Dorados, aponta investimentos em sistemas de captação que destinaram 70 milhões de litros de água para reuso em 2021 em 380 restaurantes, entre eles unidades no Rio Grande do Sul, como a mais recente a abrir na Zona Leste de Porto Alegre

A divulgação das medidas integrou a agenda do Dia da Água, celebrado na terça-feira (22).

O Programa Natal concentra as medidas para "minimizar o desperdício e recuperar a água condensada pelo sistema de ar-condicionado", explica a companhia.

O Natal é obrigatório em novos pontos. Segundo a Arcos, a água é reutilizada para lavar os acessos das áreas de drive-thru e fazer a limpeza do piso interno dos restaurantes.

Marie Tarrisse, gerente sênior de Compromisso Social e Desenvolvimento Sustentável da Divisão Brasil da Arcos, informa que a meta é levar o programa a mais unidades.

A companhia adota o conceito de Restaurantes Sustentáveis, que seguem 25 iniciativas obrigatórias em novas filiais e nas lojas remodeladas.

Na lista de ações, estão o uso do ar condicionado de baixo consumo de energia, de gases refrigerantes não poluentes, aquecedor solar de água, iluminação LED, recuperação da água de chuva e da água de condensação dos aparelhos de ar condicionado para tarefas como lavagem das fachadas, limpeza dos banheiros e irrigação dos jardins, separação de resíduos no salão e do óleo vegetal utilizado para ser transformado em biodiesel, uso de madeiras certificadas nos móveis, ventilação mecânica, solo absorvente, vidros com filtro infravermelho, inclusão de painéis solares e telhados com isolamento para promover a economia energética.