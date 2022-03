Mais uma loja da grife nacional de chocolate Kopenhagen vai estrear para aproveitar o mercado gaúcho. A unidade abre dia 31 e chega a tempo para o mercado da Páscoa. Vai ser no Shopping Bella Città, segundo confirma a gestão. A coluna já tinha dado a informação de o empreendimento ganharia varejo de chocolates. A unidade será um quiosque, no segundo andar do shopping. A operação terá mix completo de chocolates, cafés, sorvetes e demais sobremesas. A rede nacional tem hoje14 lojas no Rio Grande do Sul, em seis cidade - Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul. Mais seis vão ser abertas, sendo três delas quiosques.

Além do balanço da Lojas Renner, é bom ficar ligado em uma briga que vai ganhar mais e mais força. Para se diferenciar de concorrentes que cada vez entram mais no mercado de moda, como Magazine Luiza e Mercado Livre. Mas o executivo admite que, frente a concorrentes mais diretas e que ampliam a presença, inclusive com anúncio de abertura de loja física no Brasil, como a chinesa Shein, o desafio para a marca gaúcha será captar tendência entre consumidores e ter mais rapidez para levar novidades ao mercado. "Essa é a fortaleza delas (concorrentes asiáticas)", indica Martins. Parte dessa expertise vem da eficiência em fazer a leitura do comportamento e preferência nas redes sociais.

Pesquisa da Pwc mostra a intenção dos brasileiros em ir a eventos esportivos ou a shows alcançou 47% dos entrevistados (22% no mundo), revelando a ansiedade entre os brasileiros para a volta da diversão fora de casa. Quanto ao consumo de produtos, no Brasil, 62% dos consumidores afirmaram se orientar pelo preço na hora de comprar, enquanto 56% se consideram eco-friendly (52% no mundo) e 48% dizem estar otimistas com a economia. A intenção de consumo dos brasileiros para os próximos seis meses demonstra que os participantes - em sua maioria - estão dispostos a gastar mais. Supermercado, viagens, eletrônicos, roupas e comer em bares e restaurantes foram alguns dos itens em que há intenção de aumento do consumo, enquanto as despesas com comida por delivery, assistir entretenimento em casa (música, filmes e games) e fazer cursos online devem seguir com a mesma média dos meses anteriores.