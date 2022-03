Loja de tapetes abriu nova filial e ampliou sede: tudo na pandemia

O dono de uma das lojas mais tradicionais de tapetes de Porto Alegre, Gelosn Balbueno, não esquece o 18 de março de 2020. Para o comércio foi o dia do anúncio de que quase tudo fechou na Capital , numa das reações mais impactantes e antecipadas para conter a pandemia, que ocorreria três dias depois.

Naquele dia, pouco mais de dois anos atrás, Balbueno recebeu no seu e-mail o contrato do aluguel de um imóvel que seria da quarta loja da rede. O que fazer?

"Sentei em cima até junho, fui vendo o que ia fazer e renegociando com o dono do imóvel, o que foi favorecido pela redução de atividades. Em junho, criei coragem e assinei", recorda o proprietário da Balbueno Tapetes.

A marca é um dos exemplos dos diferentes impactos da pandemia nos negócios, após dois anos.

O fecha e abre, principalmente em 2020 e no primeiro semestre de 2021, deixaram marcas em segmentos que sofreram mais e que buscam agora recompor para níveis de 2019. Na largada deste 2022, os primeiros números do varejo, mostrados nas estatísticas do IBGE, apontam que a condição da economia, que reúne juros, inflação e renda, trará novas dificuldades e exigirá mais dos negócios.

Recente pesquisa do Sebrae-RS sobre a situação dos pequenos negócios mostra que 38% as empresas do comércio apontam queda no faturamento em fevereiro, que pode ser associada ainda à estiagem, menor poder de compra dos consumidores (efeito inflação) e impacto dos surtos de influenza e da variante Ômicron, lista o relatório do Sebrae-RS.

Balbueno recorda do fechamento de lojas e da decisão tomada meses depois de abrir filial. Foto: Luiza Prado/JC

A loja na avenida Nilo Peçanha, "uma loja que nasceu na pandemia", diz o comerciante, foi um marco também das mudanças que negócios como o dele passariam. Um deles ligado a estoques e também à gestão de itens importados, metade das coleções que a rede vende, frente que foi um desafio para muitos comércios na pandemia, pois as cadeias de abastecimento foram muito afetadas, por demora e pelo dólar que disparou.

Uma das decisões foi eliminar local de estoque, o que seria um custo a menos. "Hoje o estoque está nas lojas", resume Balbueno. Em dois anos, o segmento de decoração experimentou crescimento nos dois anos, o que alavancou a nova operação.

Em 2021, viria outra decisão, de ampliar a unidade do DC Shopping, na Zona Norte, onde nasceu a primeira Balbueno, há 27 anos. A decisão foi inspirada em outro motivo.

"Quando falaram da implantação do Mercado Paralelo (novo complexo de lazer e gastronomia no DC), disse aos empreendedores: 'Reservem uma loja para mim'", recorda Balbueno, que ocupou o último espaço na área de varejo disponível e quase dobrou de tamanho desde janeiro.

"Acrescentei nichos de atacadistas, ampliando a possibilidade de venda e mais de 150 opções de tapetes", descreve. O investimento foi de quase R$ 2 milhões entre a "loja nascida na pandemia" e a do DC, incluindo coleções.