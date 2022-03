Grife nacional de chocolate abre nova unidade no RS; veja onde

Umas das grifes nacionais de chocolate vai abrir nova unidade no Rio Grande do Sul. A Kopenhagen vai estrear em um dos shopping centers de Passo Fundo. A unidade começa a funcionar no dia 31 no Bella Città Shopping e chega a tempo para aproveitar a demanda da Páscoa.

A coluna já tinha antecipado a informação de que o empreendimento ganharia um varejo de chocolates, segmento que ainda não tinha no mix do shopping. O empreendimento busca novas lojas para reforçar as opções para o público

A unidade será em formato de quiosque, que está sendo montado no segundo andar do shopping. A operação terá mix completo de chocolates, cafés, sorvetes e demais doces da marca, informa a direção do Bella.

A rede nacional tem hoje 14 lojas no Rio Grande do Sul, em seis cidades, entre elas Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. A rede deve abrir mais seis lojas no Estado.

No shopping, outra estreia, desta vez neste fim de semana. A filial da Off Eyewear & Watches acaba de abrir no segundo andar. A loja faz parte do grupo Off Vision. A marca mudou de ponto para espaço maior e para ampliar o tipo de produto.

"Para os próximos dias, o Bella aguarda a inauguração de outras duas lojas, a Dr. Burger, com perfil artesanal de fast-food, e a Letoá Papelaria", informa o empreendimento. Na última sexta-feira (18), foi reinaugurada a Chocolates Mimo, também de olho nas vendas da Páscoa, no térreo do shopping.