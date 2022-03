St Patrick's Day ganha programação especial em shoppings

Os festejos de St. Patrick's Day ou Dia de São Patrício, para quem não gosta muito de estrangeirismos, movimentam varejos que abrem cada vez mais espaço para entretenimento e a tal experiência. A coluna recebeu dicas de duas programações inspiradas na data festejada tradicionalmente pelos irlandeses, para esta quinta-feira (17).

Dois shopping centers estão com eventos temáticos em operações. Tem música e outras opções no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no Canoas Shopping, em Canoas. Os eventos são gratuitos.

A coluna também flagrou promoções de St. Patrick Day em supermercados, como promoções de cervejas mais baratas, para quem preferir fazer a diversão em casa. No Zaffari da Ipiranga, na avenida Ipiranga, , algumas marcas de microcervejarias estavam com preços bem atrativos.

Os programas que vão unir lazer e claro cerveja vão ser

Confere a agenda desta quinta-feira e sexta-feira:

BarraShoppingSul: Porto Alegre

Quando: quinta (17) e sexta (18)

O que vai ter: happy hour com cerveja, gastronomia, música ao vivo e uma decoração especial vão movimentar a área externa do Baixo Barra, em frente ao Guaíba.

Quinta: a partir das 16h. O happy hour inicia com o DJ Cainan com uma música lounge. A partir das 17h, será a vez da banda Acústico Rockfeller, com releituras de grandes nomes do folk, rock e soul internacional. A Chaise Brothers encerra a sessão com clássicos das últimas décadas.

Sexta: a partir das 16h, com DJ Lê Araújo, seguido por Guilherme Curti que vai tocar uma seleção de clássicos do pop e do rock. Logo depois tem a banda The Dogs, com o melhor do rock dos anos 70 e 80, e, para encerrar, tem o DJ Vinny Andrade.

Os restaurantes Applebee’s, BAH, Pobre Juan, Daimu, Mamma Mia, Mercearia Bresser, Outback e DUBH Craft Beers integram as opções gastronômicas. Os shows são gratuitos.

Canoas Shopping

Quinta: happy hour na Praça de Alimentação, das 19h às 21h.

O que vai ter: show da Banda Dizplay, com um repertório de clássicos de vários estilos. Distribuição de brindes, como cartolas e tiaras na tradicional cor verde. Lojas estarão decoradas para a festa e irão oferecer promoções especiais.