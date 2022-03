Marca da Renner para casa e decoração, Camicado desembarca na Zona Sul gaúcha

A coluna Minuto Varejo já havia noticiado a novidade : vai ter unidade da bandeira para casa e decoração da varejista Renner em shopping center na Zona Sul do Rio Grande do Sul. A Camicado desembarca nesta quinta-feira (17) no Shopping Pelotas. Será a oitava filial da marca no Estado.

O empreendimento aposta na nova operação, que tem pegada nacional, para elevar atrair mais frequentadores. E a loja já abre com campanha descontos - até dia 22 terá a Campanha de Outlet, com descontos de até 70%.

A Camicado não tem muitas lojas no Estado. Eram sete antes da novata. Por isso, a chegada na região chama a atenção mesmo. Outras filiais estão em Canoas (ParkShopping), Caxias do Sul (Shopping Iguatemi), Novo Hamburgo (Bourbon Shopping), Passo Fundo (Passo Fundo Shopping) e Porto Alegre (BarraShoppingSul, Iguatemi e Praia de Belas). A bandeira sobe para 120 unidades pelo País com a nova integrante no Sul.

A Renner, maior varejista de moda do Brasil, informa que investiu R$ 2 milhões nos 500 metros quadrados de área de vendas.

"O novo ponto foi pensado estrategicamente para atender à população local com comodidade e praticidade", diz a companhia, em nota. São cerca de 34 mil itens em categorias que vão da cozinha à mesa, cama e ao banho.

“Nossas lojas estão cada vez mais preparadas para receber os nossos clientes com uma experiência omnichannel encantadora, alinhada à nossa estratégia de transformação digital e de sustentabilidade”, destacou o diretor da Camicado, Natan Anaf, também em nota.

O Shopping Pelotas fica na avenida Ferreira Viana, 1526, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.