Shoppings em Porto Alegre e Canoas fazem campanha semanal para marcar dia do consumidor

O dia do consumidor ganhou uma semana de promoções em dois shopping centers gaúchos e localizados em Porto Alegre e Região Metropolitana. Até o domingo (20), BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas, os dois do grupo Multiplan, promovem a Semana do ShoppingLover.

O Dia do Consumidor foi nessa terça-feira (15), mas o tema se mantém na pauta dos dois empreendimentos. Segundo o grupo, o aplicativo Multi tem ofertas em produtos, serviços e experiências de diversas categorias com preços especiais. Basta se cadastrar no app para ter acesso.

O cadastro ainda dá 10% de desconto no estacionamento.

Os dois empreendimentos destacam operações como a NBA Store, inédita no Estado, e Amaro, no Barra. No ParkShopping, estrearam Coco Bambu e Starbucks.

"O Dia do Consumidor celebra os direitos dos nossos clientes, mas também é uma excelente oportunidade para empregarmos boas práticas de relacionamento com eles, trazendo-os cada vez mais para perto, além de impulsionar as vendas no primeiro trimestre do ano”, disse, em nota, Rodrigo Peres, co-head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (Mind) da Multiplan.