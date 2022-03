A CDL Santa Cruz fez um levantamento em março com associados para identificar o percentual de empresas que mantém os estabelecimentos em prédios próprios ou locados. A faixa das empresas ouvidas fatura, anualmente, entre R$ 100 mil e R$ 2,5 milhões, sendo que 57,2% fica no Centro da cidade e o restante em bairros, como Esmeralda, Goiás e Arroio Grande. Destes, 57,2% mantêm suas atividades em prédio próprio, enquanto que 42,8% pagam aluguel. A maioria das empresas paga R$ 5 mil mensais (50%), 25% paga entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e 25% entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, aponta a CDL.

Tem vagas: o Shopping Bella Città, de Passo Fundo, tem mais de 20 vagas em operações, de postos em lojas a serviços. São vagas de auxiliar de limpeza, atendente, vendedor e auxiliar de cozinha. Mais informações pelo WhatsApp (47) 9 9272-2126.

A Lojas Renner busca startups: a maior varejista de moda do Brasil entrou também na onda de impulsionar inovações que surgem de startups. A companhia criou um fundo para investimento para o segmento com caixa de R$ 155 milhões para injetar em soluções desenvolvidas para moda e lifestyle. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (10) pela varejista. Trata-se do RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC). O funding será usado para compra de participações minoritárias nas empresas nascentes com base tecnológica e com potencial de escalar resultados rapidamente. Na coluna, tem mais informações sobre a operaçã

Quem ainda não sacou o dinheiro do primeiro trimestre de repasses do programa Receita Certa tem de correr. Quase 500 mil inscritos retiraram os valores, que são gerados para quem pede nota fiscal com CPF e está inscrito no Nota Fiscal Gaúcha. Mas são mais 1,5 milhão de pessoas com dinheiro a receber. Dos R$ 64 milhões reservados, faltam quase R$ 40 milhões para serem retirados. O prazo se encerra amanhã.