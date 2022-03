Primeiro shopping de Torres busca fluxo para o ano todo

A administradora Mireila Vaz e a mãe Maria Margareth moraram há cinco anos em Torres, mudaram-se para o Sul de Santa Catarina e não deixam de voltar para rápidos passeios.

Na semana passada, mãe e filha retornaram após alguns meses e entraram pela primeira vez no Shopping Vésta que abriu no Centro da cidade, estreante neste tipo de empreendimento em um dos principais destinos do Litoral Norte.

"A gente morou aqui e não tinha shopping. Acho que deu uma vida para Torres", valoriza Mireila, que considera que um shopping vira referência de varejos e tem um ambiente "de aconchego". Maria Margareth estava animada com a passadinha, antes de voltar para casa.

"Tem lojas que gosto muito, como a Renner", diz ela. A rede de moda é uma das âncoras do empreendimento. "Agora a gente pode dizer que vai ao shopping aqui em Torres", resume a administradora.

Moradora da cidade há 30 anos, a aposentada Suzete Rodrigues falou com a coluna enquanto conferia alguns produtinhos em um dos quiosques no passeio central.

"Torres merecia ter um shopping. O pessoal da cidade precisa também de novidades", comenta Suzete, que acredita que o complexo ajuda a incrementar a renda local e alavancar a economia. "As pessoas podem gastar aqui, e o dinheiro fica na cidade."

Andresa Lima reside em Porto Alegre e vai com o marido pelo menos duas vezes ao ano para a cidade litorânea. que é a que mais gostou no Estado. E na atual temporada, depois de uma semana hospedados em um hotel do Centro, o casal foi pela segunda vez ao Vésta. Andresa diz que já conheceu duas marcas e que "já estava louca para voltar". Para ela e marido, a passadinha no Vésta é uma opção em fim de tarde ou quando o dia não está para praia ou alguma atividade ao ar livre.

O Vésta faz parte de um complexo com duas torres residenciais e uma corporativa, erguido pelo grupo de construção civil VCA Maggi, com aporte de R$ 140 milhões. São 41 espaços no mall no térreo, A Renner ocupa 11 unidades. Outras marcas conhecidas são a Bella Gula, Melissa, Gang e cooperativa Unicred.

O shopping encarou o primeiro verão, após ser aberto em setembro de 2021. Daqui para frente, o desafio é formar um público para o ano todo. Hoje são 11 operações e mais duas vão abrir nas próximas semanas - a hamburgueria La Brasa, franquia nacional, na próxima sexta-feira, e a Adega Ignacio Pasa, de Farroupilha, em 10 de abril. Há sete espaços ainda sem ocupantes.

O gerente do Vésta, Sandro Andrade Silva, diz que há negociação com fast-food e um restaurante local. "Queremos ocupar todos os espaços até novembro, antes do próximo verão, e estamos preparando uma agenda de ações para o ano", adianta Silva.

O começo da operação das torres já gera um fluxo de dias de semana, e outra decisão que começa a valer é a abertura até as 23h de segunda a sábado, para as atividades de gastronomia.