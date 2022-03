Renner cria fundo com R$ 155 milhões para startups de moda e lifestyle

A maior varejista de moda do Brasil entrou também na onda de impulsionar inovações que surgem de startups. A Lojas Renner criou um fundo para investimento para o segmento com caixa de R$ 155 milhões para injetar em soluções desenvolvidas para moda e lifestyle.

A informação foi divulgada nessa quinta-feira (10) pela varejista. Trata-se do RX Ventures, fundo de Corporate Venture Capital (CVC). O funding será usado para compra de participações minoritárias nas empresas nascentes com base tecnológica e com potencial de escalar resultados rapidamente.

"Startups com alto potencial para antecipar tendências e reforçar a posição de liderança da companhia no mercado", disse, por nota, a companhia listada na bolsa de valores.

"É uma estratégia de longo prazo que está alinhada à nossa prática de trabalhar constantemente em colaboração, e certamente colheremos frutos ao longo da jornada”, acrescenta o diretor presidente da Renner, Fabio Faccio, também no comunicado sobre a nova investida.

Pelas regras do CVC, o investimento será por quatro anos e mais quatro para desinvestimento. A meta é aportar recursos em pelo menos 10 empresas nos segmentos de varejo de moda, conteúdo, marketing e branding, e-commerce e marketplace, fintech e cadeia de fornecedores e logística.

Podem se habilitar ao fundo startups em estágio inicial e semente, com produtos já em validação e com nível pouco mais elevado de maturidade, explica a companhia.

Na seleção, serão levados em conta comprometimento com boas práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). "No encerramento do ciclo de aporte, cada participação do CVC poderá evoluir para uma aquisição de controle, uma venda ou então contribuir para a abertura de capital", completa a nota sobre a operação.