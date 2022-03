Autoteste da Covid-19 começa a ser vendido em rede de farmácia gaúcha

O esperado autoteste da Covid-19 já está sendo vendido em farmácias no Rio Grande do Sul. A rede Panvel começou nesta sexta-feira (4) a ofertar um tipo de teste em 138 filiais em Porto Alegre e na Região Metropolitana (RMPA). O teste custa R$ 64,90 e vem com um kit para verificar se a pessoa está ou não infectada.

A previsão é que neste sábado (5) os exames estejam disponíveis em lojas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, chegando primeiro nas capitais. No começo da semana, cidades de interior terão os testes.

Pelo site da rede, já é possível comprar, com entrega mais rápida em localidade como a Capital e RMPA. A rede diz que é a primeira a ofertar a opção de testagem, alternativa a opções como o de antígeno e RT-PCR, que exigem que a pessoas vá a uma farmácia ou laboratório.

O gerente executivo da Dimed, Marcelo Anjos, diz que a procura já foi intensa no primeiro dia e aposta que as pessoas vão querer tem em casa o exame para verificar, quando for preciso, se estão com a Covid-19.

A rede avisa que o estoque tem limite de quantidade, mas a ideia é abastecer e assegurar a venda de acordo com a procura, que já se espera seja grande.

O modelo definido é do tipo swab nasal, fornecido pelo laboratório Eco Diagnóstica. O kit indica resultado negativo ou positivo, de acordo com as marcações na lâmina ou não assinala nada, neste caso deve ser refeito com outro kit.

O autoteste é indicado para casos em que a pessoa esteja apresentando sintomas leves ou tenha mantido contato recente com alguém infectado.