Uma das menores praças de Porto Alegre começa a ser revitalizada

É uma das menores praças de Porto Alegre, com área de apenas 1.000 metros quadrados e pode passar até despercebida no turbilhão do miolo do Centro Histórico da Capital. Mas tem uma novidade na região: o espaço, com o busto em homenagem ao sanitarista Oswaldo Cruz, que será restaurado, começa a passar por uma super reforma.

A CDL Porto Alegre já está executando as melhorias. A coluna havia adiantado a iniciativa da entidade em notícia em setembro de 2021. A decisão faz parte do movimento ligado á nova sede da CDL-POA, que fica em em frente à praça, no antigo Bradescão (por ter agência e operação do banco), e dos 250 anos da Capital, que serão comemorados no dia 26 deste mês.

As obras, que estão em andamento desde a semana passada, não ficarão prontas a tempo do aniversário, avisa a câmara. A previsão é concluir até o fim do primeiro semestre. A entidade também ficará responsável pela manutenção e cuidados por cinco anos.

A pracinha, incrustada entre as ruas Voluntários da Pátria, Comendador Manoel Pereira e Chaves Barcellos, "passará por uma modernização que trará significativas melhorias de circulação e mais segurança aos frequentadores", garante a CDL-POA. "Proporcionará estações de lazer e a realização de pequenos eventos."

A ação prevê a reposição das pedras portuguesas originais na área central e a recolocação de basalto. Também serão instalados deques e bancos sob as árvores e canteiros com paisagismo e flores.

A praça vai ganhar infraestrutura de limpeza e segurança, lixeiras, postes de iluminação fotovoltaica e iluminação de LED, além de um bicicletário de uso coletivo. Serão colocados painéis que contarão a história da praça, com primeiros registros em 1927.

A CDL-POA cita que, no século passado, o local ficava quase às margens do Guaíba e servia de rotatória para carroças. "Por isso, o formato circular, que será preservado", adianta, em nota. "Queremos que as memórias da cidade não se percam. Precisamos saber valorizar a nossa história”, comenta a empresária e arquiteta, Ana Cláudia Bestetti, diretora da CDL-POA. Ana Cláudia, a Cacaia, é a proprietária do Café do Porto, que hoje tem operação digital.

"A revitalização da Praça Oswaldo Cruz é mais do que uma contribuição da nossa entidade e dos lojistas para os frequentadores do Centro, para valorizar uma área comercial e de lazer relevante, pois pretende reavivar as memórias da cidade por meio do resgate histórico de uma das suas mais antigas praças", ressalta o presidente da câmara, Irio Piva.

Um detalhe da história da montagem da praça: o busto, alvo de vândalos que roubaram a placa com o nome do homenageado, foi doado pelos médicos Manoel José Pereira Filho e Oscar Bernardo Pereira, em nome do Instituto Pereira Filho de pesquisas clínicas.