Mais isenção e menos dívidas: pedidos dos lojistas a Leite

A coluna já falou com donos de operações comerciais que têm planos de abrir novas lojas, mas que esbarram na atual faixa de isenção. Caso ampliem a operação, os negócios terão custo tributário que não compensaria o custo e nem novas receitas com expansões.

Outra reivindicação é a atualização da tabela progressiva com redução de ICMS, de acordo com o faturamento, diz a CDL-POA. A entidade explica que a mudança do valor de isenção segue pedido que já foi encaminhado ao governo federal para a revisão dos limites de receita que enquadram as empresas como MEI, micro e pequeno porte.

As medidas foram apresentadas na terça-feira (22) em reunião-almoço com Leite. Piva diz, em nota, que as iniciativas, como a dos débitos, serve para "enfrentar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19". O programa abrangeria o fato gerador entre 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2022.

Em encontro na sede da entidade em Porto Alegre, o presidente da CDL-POA, Irio Piva, entregou lista de solicitações que tem a elevação da faixa de isenção do ICMS no Simples Gaúcho e a criação de um programa de recuperação de créditos para empresas devedoras.

Entenda como é a tributação e como ficaria

Por que a guerra e as sanções à Rússia afetam o comércio?

A tensão global provocada pela guerra na Ucrânia e as medidas contra os russos elevam a preocupação sobre impactos na economia no Brasil. A coluna ouviu dois economistas de entidades do atacado e varejo e o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Longo, sobre efeitos para empresas e consumidores.

O economista-chefe da CDL Porto Alegre e economista do ano em 2021, Oscar Frank, afirma que haverá impacto negativo para o varejo. O primeiro componente já está sendo sentido com a elevação do câmbio ligada à aversão a riscos de investidores internacionais, “que naturalmente pressiona os custos”. Dólar alto é mais inflação, que é pressionada por restrição de oferta em alguns produtos.

“Dependendo da duração do conflito, é possível que tenhamos novas elevações da Selic, além do que era esperado porque estamos diante de um fato novo”, assovia Frank. Para ele, o alerta já está na rua, pois dois dos componentes mais importantes para o desempenho do varejo - renda real, confiança das famílias e crédito, estão sendo afetados negativamente. “Renda sobre com a inflação e pelos juros, sem contar que um freio na economia afeta a oferta de emprego”, arremata Frank, citando que a logística deve ser outra preocupação.

A economista-chefe da Fecomércio-RS, Patricia Palermo, reforça as associações feitas pelo colega da CDL e amplia: “Tem o aumento do preço das commodities, com destaque para as energéticas e agrícolas, que deve impactar a inflação”, acrescenta Patricia. E como isso vai bater no bolso? “As famílias ficam mais seletivas no consumo por simplesmente terem uma capacidade de compra reduzida. Segmentos que não são de primeira necessidade e os que atendem a baixa renda são mais afetados”.

Patricia cita ainda dados econômicos que precisam entrar no radar: a Rússia é o sexto maior fornecedor de produtos para o Brasil. Em 2021, o país forneceu 23,3% dos adubos e fertilizantes. O maior importador foi o Rio Grande do Sul. “Não se sabe como ficará o comércio com a Rússia se o conflito escalar ainda mais",