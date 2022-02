Liquida Porto Alegre vai de lojinha no Lami, coliving a engajamento em shoppings

O primeiro Liquida Porto Alegre pós-pandemia trouxe novidades e testou a popularidade da campanha considerada a mais longeva que se mantém no Brasil. Os estabelecimentos estão em pontos longínquos e nos tradicionais e também em novos serviços, como locação compartilhada para morar. A edição de 2022 termina neste sábado (26).

A coluna Minuto Varejo conversou com participantes da liquidação, entre novatos e veteranos. Este ano são mais de 4,6 mil estabelecimentos em 85 bairros.

No Lami, quase 30 quilômetros do Centro Histórico, a loja Bella Modas entrou pela primeira vez na ação. O varejo fica no principal centro comercial do bairro, que atrai moradores. "Foi novidade é a primeira vez que entramos", diz Tatiane Fernandes. A lojinha venda masculina e feminina à infantil.

A proprietária, Isabel Machado, adotou descontos entre 10% e 40% para coleção de verão e registra boas vendas. "Fevereiro é mais parado e o Liquida movimentou", disse a vendedora, que viu alguns itens esgotarem com a atração de descontos. "Com isso, já abriu espaço para expor coleção de meia estação", conta ela.

A promoção com isenção de caução conseguiu preencher duas das nove vagas da nova unidade da Rent Coliving, que têm seis operações na Capital, somando cem vagas. A isenção foi para o imóvel que estreia na semana que vem no bairro Bom Fim. São quartos coletivos, suítes e estúdios com conceito de compartilhamento de áreas.

"Se tive mais vagas, poderíamos ampliar, mas acabamos preenchendo duas e só tem sete agora", comenta a dona da operação, Gabriella Fuga. "A isenção reduz a necessidade de mobilizar todo o recurso, que nem todos conseguem", cita ela. A divulgação foi basicamente pelo Instagram e WhastApp.

O DC Shopping tem desde as lojas de móveis e decoração ao novo complexo de alimentação e eventos no Liquida. A unidades da Balbueno Tapetes adotou 50% de desconto. O DC acaba revivendo os tempos de shopping de desconto que está na origem do empreendimento localizado nas antigas instalações da fábrica da Renner.

No Shopping Total, a Óptica Zoom abriu no começo de janeiro já de olho literalmente na campanha. O sócio André Rossales diz que montou um plano para a temporada com redação de 10% a 35%.

"Está sendo um sucesso, estamos muito felizes com o Liquida. Na semana, as vendas crescem 15% e no fim de semana, 25%", avalia Rossales.