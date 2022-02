Liquida Porto Alegre gera mais vendas e anima lojistas no primeiro fim de semana

O primeiro fim de semana do Liquida Porto Alegre combinou vendas mais altas para quem apostou em descontos atrativos e consumidor em busca de promoções e ligado e comparando preços antes e depois da campanha.

Equipes de vendas estavam mobilizadas com ofertas e apostando em melhorar mês, que figura como o mais adverso, seja pelas férias, fuga de moradores para praia e ainda com o pós-Natal. A campanha que voltou após um ano de suspensão devido à pandemia vai até dia 26, pré-feriadão de Carnaval.

"Está indo muito bem neste primeiro momento, apesar de muita gente estar fora de Porto Alegre, e deve melhorar mais na semana", projeta o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva.

A estudante Thaiz buscou promoções em diversas lojas e comprou o que achou mais atrativo. Fotos: Patrícia Comunello/JC

Lojas de diversos segmentos estão com a campanha nas vitrines no Centro Histórico, que é a maior região em concentração de participantes, com quase 800 entre os 4,6 mil participantes da temporada, consumidores buscaram promoções em confecções de verão, calçados e até material escolar.

"Já que não tô trabalhando aproveitei para ver o que tem de promoção", confessou a funcionária pública Catarina Santos, que cobrou mais desconto.

Na loja de moda feminina Maria da Praia, a vendedora Aline Santana diz que metade da coleção da loja localizada na rua dos Andradas estava com até 60% de redução de preços.

"A gente terminou a campanha de fim de ano e já começamos a montar a estratégia do Liquida. As pessoas agora estão muito ficadas em preços", observou a vendedora, que torce por uma boa temporada. Aline conseguiu emprego justamente em dezembro.

Gabriela registrou vendas quase 50% acima de um sábado normal e associou ao começo do Liquida

"Só com a palavra Liquida já melhora o mês", diz a gerente da filial da Belshop, do segmento de beleza, Gabriela Santos.

Gabriela diz que o fluxo cresceu desde sexta-feira, primeiro dia da campanha. O sábado, que costuma ter média de R$ 8 mil em vendas, já somava mais de R$ 13 mil até o começo da tarde. "As pessoas chegam atrás das ofertas. Temos até 50% de desconto", cita a gerente.

Um fevereiro fora do "normal" será bom para contornar um janeiro "muito ruim", admite Gabriela, que associa parte da demanda ao pagamento do abono do PIS.

A estudante Thaiz Iabel comprou vestidos que viu com preços que valiam a pena. "Vou atrás do que me interessa", diz ela.

A equipe de vendedores da loja da Lebes conseguiu ficar acima da meta de vendas no sábado, diz o gerente

Da confecção, estética ao eletrodoméstico, o Liquida está no caminho dos porto-alegrenses.

"Desde ontem (sexta), o movimento mudou, estamos acima das metas de vendas", assegura o gerente da Lebes do Centro Histórico, Camoiser Santos. O gerente diz que os descontos chegam a 70% em produtos em todos os segmentos da bandeira gaúcha.