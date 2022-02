Shopping Total terá mostra de carros antigos neste domingo

O Shopping Total recebe neste domingo (20) uma nova edição do Veteran Car, evento com exposição de carros clássicos de sócios Veteran Car Club RS. Pela primeira vez, os amantes de carros também terão à disposição a Feira do Vinil, que expõe e vende LP’s para colecionadores. O evento ocorre no Largo Cultural do Shopping, com entrada franca, das 17h às 20h.

Durante o encontro, será realizada uma exposição produzida pelo Coletivo de Fotógrafas Essas Mulheres - que conta com Andrea Hilgert, Heloisa Müller, Inezita Cunha e Silvana Pineda - e pelo professor de fotografia e cinema da Câmera Viajante, Eduardo Scaravaglione, que preside o Veteran Car Club RS.

O evento também terá a presença da nova mostra e venda de carrinhos colecionáveis da Fanáticos por Miniaturas. Além disso, de forma inédita, a reunião contará com ilustrações de automóveis do artista Fernando Souza, que produzirá obras personalizadas para cada cliente. As imagens ainda podem ser tatuadas com os profissionais do Estúdio Santa Madre, que farão trabalhos rápidos, conhecidos como flash tattoos.

O evento será embalado pelo som de Rock and Roll da Feira do Vinil, que pretende revisitar sucessos dos anos 50, 60, 70 e 80 e pelo show do músico Dom Gerson, da Banda Madame X. A alimentação e bebida ficam por conta da Doces de Annita e da Choperia Barley. Ao final, a Cervejaria fará sorteios de kits de presentes e cervejas.