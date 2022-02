Futuro do varejo vai estar em evento em Panambi nesta quarta

Na onda do pós-NRF em Nova York, palco da maior feira de varejo do mundo, painel na noite desta quarta-feira (16), em Panambi, na Região da Produção, terá duas participantes da comitiva gaúcha na imersão nos Estados Unidos, em janeiro. Elas vão apresentar as tendências e destaques para empreendedores em 2022.

A consultora e mentora de negócios Viviane Obadowski e Carla Van Ass, da Boutique de Aromas, serão as palestrantes da sessão, que será no auditório da ACI, a parir das 18h30min, em evento organizado pela Sicoob e Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV).

Ainda há vagas. Mais informações para participar pelo (55) 9-9212-8613.

No dia 23 ainda, Viviane estará no Sindicato Rural de Santo Ângelo, em almoço falando sobre o varejo do futuro.

Na temporada de pós-NRF 2022 , outros eventos já foram promovidos para levar a mais empresas as percepções que dominaram a feira, que voltou a ser presencial, e a experiência em varejos na cidade. No pós-NRF da CDL Porto Alegre, três especialistas apontam 10 transformações no setor

Em Canoas, a CDL Canoas reuniu um grupo acompanhou e interagiu em painel em uma cervejaria artesanal na cidade. A colunista do Minuto Varejo também participou.