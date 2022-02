Lojistas de Canoas estão de olho em desafios do varejo em 2022

Lojistas de Canoas, segunda maior economia do Rio Grande do Sul, afiaram o repertório sobre tendências e desafios do setor em 2022, durante evento da CDL local na cervejaria Old Captain, no bairro São Luis.

O encontro, na noite da última quarta-feira, foi mega informal, com muita interação entre os convidados, o gerente de marketing e inovação da CDL Porto Alegre, Rafael Guerra, e a colunista do Minuto Varejo, Patrícia Comunello. Juliana Guterres, empreendedora local e vice-presidente da CDL Canoas, completou o trio que fez um balanço do que marcou a NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro, maior evento do varejo no mundo.

O bate-papo passou por tecnologia, como atrair consumidores, suprimento e economia e metaverso. O presidente da entidade canoense. Éverton Steyer Netto, disse que o primeiro evento na nova gestão empolgou o público.