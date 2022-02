Confecções e calçados lideram alta no comércio gaúcho em 2021

O ano de 2021 teve alguns lampejos de recuperação e avanços no comércio gaúcho, mas, na média, o ano não teve crescimento marcante. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, apontou que o varejo geral no Estado teve alta de 2,9% no volume de vendas no passado, segundo maior percentual no País. Calçados e confecções mostraram um dos melhores desempenhos.

No conceito ampliado, com veículos e materiais de construção, o desempenho foi um pouco melhor, de 4%.

Em dezembro, maior safra potencial de vendas para a maioria dos segmentos, o varejo geral teve queda de 1,1% em relação a novembro, e avanço de 3,8% em relação a dezembro de 2020. Veículos e materiais ficaram quase estável na comparação mensal, com leve alta de 0,4%. Já na relação com 12 meses antes, houve crescimento de 1,2%.

Os setores que tiveram os melhores números no ano foram o de artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de 30%, e o de confecções e calçados, com elevação de 22,1%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosmético registraram vendas 16,7% acima das de 2020.

Combustíveis, setor que dominou a disparada de preços, ficou estável, e supermercados fecharam com queda de 5,6%, setor que sofreu os impactos de inflação acima de 10% no ano passado e da renda menor.

Móveis e eletrodomésticos ficaram também no negativo, com redução de 4,7% nas compras. Outros dois grupos seguiram no negativo. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação tiveram queda de 18,2%, e livros, jornais, revistas e papelaria, de 9,9%.

Em dezembro, três segmentos ficaram no vermelho: equipamentos para escritório (-17,3%), eletromóveis, (-13,9%) e livros (-3%). Já confecções e calçados mantiveram a escalada, com alta de 10,6%. A comercialização de itens de uso pessoal e doméstico chegou a subir 15%. Os combustíveis registraram maior demanda, de 6,4%, e supermercados, de 2,9%.

No varejo ampliado, veículos apresentaram vendas 7,9% maiores em 2021, em busca de uma recomposição com o primeiro ano afetado pela interrupção da produção e consequente menor oferta de unidades. Materiais de construção fecharam com alta de 5,1% na comercialização física. Em dezembro, os dois braços não foram bem, com recuo de 9,9% no varejo de materiais e de 3,9% em veículos.