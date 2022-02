10 ações que precisam estar na agenda do varejo em 2022

No mundo em 2022, terceiro ano de pandemia da Covid-19, um varejo ser omnicanal - convergência de físico, digital e o que tiver disponível para se relacionar com o consumidor -, já é ultrapassado. O negócio que não for está fora do jogo. Mas o que está em alta e precisa estar no manual diário de sobrevivência de todo varejista para se manter no mercado?

A lista é extensa, mas três craques do segmento facilitaram a vida dos empreendedores e montaram o cardápio em recente evento da CDL Porto Alegre, a tradicional sessão pós NRF Retail's Big Show, maior feira de varejo mundial, quando se trata de tendências e insights, que foi de 16 a 18 de janeiro em Nova York. Mais eventos ainda vão tratar do tema

Grupo do Rio Grande do Sul, com CDL-POA, Sebrae-RS, Sindilojas-POA, Fecomércio-RS e mais 10 pequenas empresas conferiram a edição na cidade.

Os convidados da sessão no Teatro da Unisinos, na Capital, foram Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo no Sebrae-RS e que guiou a comitiva em Nova York, e Guga Schifino, head de Transformação Digital da DX.CO 4all Group.

A coluna acompanhou o evento e listou os 10 tópicos mais destacados pelo trio.

O número 1 é ficar atento à mudança acelerada, que tem, claro, o impacto da pandemia, e altera a função da loja física e uso de tecnologias, como 5G, que começa a entrar no Brasil e permitirá usar mais dados. "Precisa se adaptar e andar rápido", avisou Terra.

Item 2: inteligência para entender os dados captados de diferentes maneiras e gerenciamento do consumidor. "Ter um CRM hoje é assunto vencido, com custo de R$ 200,00 mensais, contrata-se uma ferramenta", advertiu Zortéa. Também é importante não gastar em tecnologia que não ajude a dar conta de demandas dos clientes.

O ingrediente número 3 é suprimento e logística, que foram muito afetados na pandemia, com elevação de custo, pela escassez de muitos itens, e o desafio de entregar pedidos, feitos por meio digital principalmente, cada vez mais rápido. O termo que define esta velocidade é Q-commerce, Q de quick, rápido em inglês.

"Para que ter geladeira, se posso consumir alimento fresco que é entregue em 10 minutos me casa?", provocou Schifino.

O tópico 4 traz o assunto que virou moda, que dominou a NRF, o metaverso e como usar este ambiente de realidade imersiva para vender. "O que fazer com o metaverso? Nada mais que acompanhar", sugeriu o presidente da SBVC. A razão é custo para criar as "realidades", que devem ser mais buscadas por grandes players. O especialista do Sebrae-RS questiona o potencial de venda neste tipo de "canal".

Como é a nova loja é o tópico 5 da lista. "A loja que vai até o cliente não é mais o cliente", avisou Terra. Zortéa listou novas funções, como ser hub logístico, para retirar produto, experiência (que podia ser um item na cesta de 2022), socialização e personalização.

O item 6 abrange o ecossistema, que envolve da loja, como ponto (seja físico ou digital), e a relação com marketplaces, que cada vez ganham mais e mais espaço e tem força brutal de oferta, disponibilidade e entrega.

O Item 7 reúne o trio de valores que são pauta prioritária nas comunidades: diversidade, equidade e inclusão. "E precisa ser verdadeiro, autêntico", defendeu Schifino, ao conectar às novas gerações, as mais novas, da Z (faixa dos 20 anos), Alpha (adolescentes) e C (crianças). "Elas não aceitam mentirinhas."

Para completar, o item 8 traz a relevância das lideranças e cultura dos negócios, num mundo em que as decisões podem ser tomadas por grupos e não por CEOs.

O item 9 é sustentabilidade, com ações reais que gerem engajamento, e ainda mais frentes do cardápio que abrange a sigla ESG, que tem governança/gestão e pessoas.

No tópico 10, que fecha a lista, está a chamada Web 3.0, novo patamar da rede e com mais tecnologia, menos centralização e mais poder aos usuários e grupos, e com um alerta do head de Transformação Digital da DX.CO:

"Quanto mais digital a gente está, mais humano a gente precisa ser. É o equilíbrio que nos mantém de pé. A NRF este ano foi equilibrada: falou de gente e família na mesma proporção que trouxe o novo varejo". porque