Grupo paulista vai abrir maior coworking de saúde do Rio Grande do Sul

Um dos maiores polos de saúde do País, Porto Alegre vai ganhar em fevereiro um novo coworking exclusivo para médicos e outros profissionais do segmento. Com 77 consultórios, será a maior unidade da ProDeltaMed, ligada ao grupo Delta, no País, e a primeira no Rio Grande do Sul. A estrutura será também a maior do segmento no Estado, destaca o grupo, que opera no setor em São Paulo.

Mais dois coworking de saúde da empresa serão abertos ainda em 2022, um em Canoas e um outro na Capital, informa a diretora da ProdeltaMed, Gabriela Ferreira. A localização das duas novas operações, porém, não é revelada. A da cidade da Região Metropolitana abre entre abril e maio e terá 25 consultórios. A terceira abrirá no segundo semestre. O investimento não é informado. Também estão em estudo outras cidades gaúchas para ter operações semelhantes.

O primeiro a estrear, em 7 de fevereiro, fica no complexo do Medplex Eixo Norte, na avenida Assis Brasil, em frente ao Hospital Cristo Redentor. O Medplex tem outro empreendimento desenvolvido pela Cyrela, na região mais central da Capital, no bairro Santana, também com foco em saúde.

A escolha do Medplex foi reforçada pelo fluxo de 50 mil veículos ao dia e pela existência de hospitais. Na área, está o complexo maior do Grupo Hospitalar Conceição.

Para utilizar os consultórios na área com 1,7 mil metros quadrados, o profissional terá de se associar ao serviço. O valor mensal é de R$ 220,00. Para ocupar a unidade para atender pacientes, o associado paga R$ 1,00 por minuto. A modalidade segue o conceito de pagar pelo uso (pay per use). O cancelamento da agenda pode ser feito até cinco minutos antes do horário para evitar penalidade.

Grande fluxo de veículos e proximidade com hospitais influenciaram escolha do Medplex. Foto: ProDeltaMed/Divulgação

Há opção de locação permanente, com plano a partir de R$ 3,5 mil. Nestes casos, a unidade pode ser compartilhada por até três profissionais. Segundo a diretora, a alternativa busca atender também a demanda de clínicas. Segundo Gabriela, estudo de mercado indicou que o custo médio para manter um consultório na Capital é de R$ 8 mil mensais.

Para dar conta da rotina de atendimento, há uma equipe que faz a limpeza e prepara cada sala, como se fosse um flat ou hotel, compara Gabriela. "É possível fazer agendamentos e confirmação de consultas, gerenciamento do uso de salas, quais pacientes atendeu, quanto cobrou, tudo pela plataforma", detalha a diretora. Os consultórios têm padrão de tamanho e equipamentos conforme a área de atuação do profissional.

O Delta, com sede em São Paulo, atua há 20 anos no mercado de espaços de coworking e tem mais unidades pelo País, incluindo de escritórios. Em São Paulo, são oito unidades, sendo sete de escritórios e uma de consultório. Serão abertas mais três de saúde até o segundo semestre. A expansão também ocorrerá para mercados do Rio de Janeiro, onde já existem duas operações de escritórios, de Minas Gerais e Brasília, detalha a diretora. A área total até agora em uso é de mais de 17 mil metros quadrados.