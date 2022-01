Tendas de teste de graça de Covid atraem nativos e visitantes em Nova York

Uma facilidade em Nova York são os testes de graça para moradores e visitantes verificarem se estão ou não com Covid-19. Tendas com a estrutura estão distribuídas em diversos locais da ilha de Manhattan e nos demais distritos, e a pessoa pode chegar no ponto, que não costuma ter fila ou a espera é rápida, e fazer a coleta para ter o resultado.

Tem posto na Time Square, coração da ilha de Manhattan e maior ponto de atração de turistas, além de grande corredor de passagem para quem vai a outras regiões e utiliza metrô, por exemplo. Pelo link do site oficial da prefeitura de Nova York, https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-testing.page, é possível ter mais orientações sobre os locais.

São dois tipos de técnicas mais usadas, de antígeno e o RT-PCR, que indicam se a pessoa está com o vírus SARS-CoV-2, do novo coronavírus, ativo.

Cada um tem prazos de liberação do laudo com mais ou menos rapidez, dependendo da necessidade de quem for fazer. O antígeno é liberado em 15 minutos. O serviço envia pelo e-mail o resultado. O RT sai em 24 horas. Também são emitidos os laudos para quem vai viajar, como para o Brasil, que exige a apresentação do teste, que deve estar negativo para embarcar.

A comitiva do Rio Grande do Sul que acompanhou a NRF Retail's Big Show terá de fazer para o retorno nesta sexta-feira (21).

Em Porto Alegre, testes de graça podem ser feitos em postos de saúde. Os mais recorridos são os feitos em farmácias, com preços variados, de mais de R$ 88,00, de antígeno, e mais de R$ 200,00 de RT-PCR, que, para quem precisa do resultado mais rápido, paga ainda mais.

Na feira, estavam sendo distribuídos autotestes rápidos para os participantes. Mais de 30 mil kits teriam sido entregues nos três dias.