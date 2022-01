'Segredo é conhecer clientes e poder oferecer produtos exclusivos', diz CEO da Nordstrom

Exclusividade, diferenciação e ainda medida certa de preços em promoções, principalmente no e-commerce. Três frentes que o CEO da Nordstrom, bandeira norte-americana de departamentos com foco em luxo, Pete Nordstrom, destacou na NRF Retail's Big Show, em Nova York. A feira terminou na terça-feira (18), no Jacob Javits.

Executivos de linha de frente de grandes companhias e de áreas de investimento e instituições de mercado deram um panorama de como varejistas devem seguir, pontuando ações de sustentabilidade, pessoas, consumidores, liderança, inclusão e ação nas comunidades, além de soluções do físico e digital na pandemia. Veja o que disse Carla Harris, vice-presidente do banco Morgan Stanley , e Javier Quiñones, CEO da Ikea

Pete descreveu as ações da rede para chegar aos jovens, com usos de muita tecnologia e parcerias para inserir nonas linhas de produtos, como a esportiva.

O executivo falou sobre a relação com consumidores e quanto a espontaneidade da entrada na loja é a "parte divertida do varejo". "Queremos fazer o que as pessoas esperam. Ser o elemento dos sonhos dos nossos clientes. O segredo é conhecer clientes e poder oferecer produtos exclusivos", enumerou. Uso de inteligência de dados é uma das apostas para poder ser mais preciso.

Uma das frentes é como ajustar promoções na medida certa e criar caminhos para os clientes descobrirem no site.

"Buscamos forma de personalizar e customizar as ofertas conforme os hábitos do consumidor, mas não pode ser exagerado", citou, já que a rede tem entrada em consumidor de poder aquisitivo mais elevado.

Hoje 40% das vendas são no e-commerce, mas chegou a 50%, admitiu. "Ao combinar o elemento físico e o digital, tem de encontrar o equilíbrio natural", ponderou Pete.