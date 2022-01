Flexibilidade, agilidade e informação vão garantir sucesso no varejo, diz CEO da Best Buy

A NRF 2022 mesmo mais vazia, devido à pandemia, é o palco onde executivos do board de grandes empresas e marcas bem conhecidas dos brasileiros apresentam suas visões sobre o futuro do varejo. O CEO da Best Buy, rede de lojas de eletroeletrônicos norte-americana, Corie Barry, listou cinco tendências para este ano.

Primeiro segurança é prioridade, e é um tema que aparece em muitos discursos na NRF 2022.

Conveniência definida pelo cliente, conforto digital para otimizar a experiência, empoderamento do colaborador e dados para a personalização do atendimento completou o cardápio.

Muito do que norteia a ação das redes vem do aprendizado da pandemia. Lojas fecharam, e os varejos tiveram de correr para conseguir vender, com pedido online e entrega na calçada ou carro (curbside pick-up). Atualmente, 40% do que vendem online é retirado na loja, no caso da Best Buy.

O atendimento é realizar através de um alto nível de interesse sobre o que o cliente precisa resolver e não realizando a comparação de características entre marcas, citou o especialista em varejo pelo Sebrae-RS Fabiano Zortéa, que acompanhou a conferência.

O propósito da marca é fortalecer o bem estar do ser humano com o uso de tecnologias. Outro assunto que também está presente é a questão das pessoas.

“Ninguém sabe exatamente o que vem por aí, mas quem tiver flexibilidade, agilidade e informações qualificadas terá mais chances de ter sucesso no jogo do varejo nos próximos anos”, avisou Barry.